30 فائزاً بـ «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، احتفالية الإعلان عن الفائزين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وهي الجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وكشف مجلس أمناء الجائزة عن أسماء 30 فائزاً في فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

وتصدر قائمة الفائزين شخصيات قيادية وصنّاع قرار من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإداريون أثبتوا جدارتهم وأبطال وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة، حيث نال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية، تقديراً لجهود سموه في دعم الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي تقام في عجمان، حيث يدعم سموه هذه الأحداث ويحضرها شخصياً لتحفيز المشاركين وتوفير سبل التطور والنجاح لها سواء في الرياضات البحرية أو طواف الإمارات للدراجات الهوائية، والبطولات المختلفة والفعاليات الرياضية المجتمعية، كما يدعم الرياضة الوطنية على مستوى دولة الإمارات، وأسس سموه في عام 2002 مربط عجمان للخيول وجعله من أهم المرابط على مستوى العالم التي يتم فيها إنتاج وتربية الخيول وتجمع بين جمال الشكل وجودة السلالة، وقد أحرز المربط العديد من الجوائز العالمية في مسابقات جمال الخيول العربية والمهجنة، وتسلم سموه عدداً من الجوائز في أهم المحافل والمسابقات الدولية في هذا المجال.

الشخصية العالمية

وحصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على جائزة الشخصية الرياضية العالمية، لدوره البارز في قيادة «فيفا» لتحقيق المزيد من النجاحات وتبني المبادرات والأفكار التي أسهمت في نمو وانتشار وتطور لعبة كرة القدم الأكثر شعبية على مستوى العالم، ومن أهم المبادرات التي تبناها «فيفا» تحت قيادته: دعم استخدام التكنولوجيا في المسابقات العالمية ومن أهمها تقنية خط المرمى ونظام حكم الفيديو المساعد «VAR» في البطولات، وكذلك تطوير كرة القدم النسائية من خلال استراتيجية جديدة تدعم تعزيز دور المرأة في اللعبة وزيادة الاستثمار فيها وتحسين بنية البطولات النسائية، وكذلك تطبيق الحوكمة والشفافية المالية وتطوير نظام جديد لتقييم المشروعات والمراجعات الدورية وتقييم الموازنات والمصروفات، كما اعتمد فيفا مبادرة انفانتينو بتوسيع نطاق المنافسات ورفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً، بهدف تطوير المستوى في جميع القارات.

الشخصية العربية

ونال الشيخ طلال الفهد الصباح جائزة الشخصية الرياضية العربية، حيث قدم الكثير للرياضة في الكويت والمنطقة وقارة آسيا، إذ تولى الشيخ طلال الفهد العديد من المناصب في الكويت ومن بينها رئيس نادي القادسية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ثم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وترأس الوفود الكويتية الرياضية في العديد من البطولات والدورات الرياضية الدولية، كما تولى رئاسة الاتحاد الرياضي لغرب آسيا في عام 2005، وتدرج في المناصب الرياضية الإدارية القيادية المختلفة ليتم تتويج جهوده بانتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي في عام 2023.

الإداري الإماراتي

وفاز عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو – AJP، بجائزة الإداري الإماراتي، حيث ساهم في وصول رياضة الجيوجيتسو إلى العالمية محافظاً على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي، كما أسهم من خلال المبادرات ومشاريع الوصول لـ 250 ألف ممارس للجوجيتسو في الدولة ونشر وتطوير رياضة الجيوجيتسو منذ عام 2008، وغيرها الكثير من الإنجازات.

الرياضي الإماراتي

وفاز بها كل من:

- سالم حمد الكتبي: وذلك لحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022.

- خالد محمد الشحي وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب من 2021 إلى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالمياً في وزن 62 كج في فئة الشباب والكبار.

الفريق الإماراتي

منتخب الإمارات لقفز الحواجز وذلك للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الصين 2023 والفوز بلقب بطولة هولندا الدولية وبطولة بلجيكا الدولية للفروسية.

المؤسسة الإماراتية

نادي دبي لسباق الخيل لإنجازاته العديدة وفي مقدمتها:

- نموذج ومرجع عالمي: أصبح النادي نموذجاً ومرجعاً عالمياً في تنظيم سباقات السرعة في العالم، حيث استفادت دول عديدة من استراتيجية تنظيم سباقات السرعة الذي يعتمده النادي ومن بينها: هونغ كونغ وكمبوديا ومنغوليا.

- الاهتمام والصدى الإعلامي العالمي: حيث ينظم سباق كأس دبي العالمي الذي يعد من أكبر السباقات على مستوى العالم في الحضور الجماهيري الكبير والتغطية الإعلامية العالمية.

- الاستدامة والمستوى الريادي: تميز عمل النادي بالاستدامة والتطوير المستمر واستقطب صنّاع قرار عالميين ونخبة الأبطال وأهم الملاك خلال تنظيم 27 نسخة من كأس دبي العالمي.

الرياضي العربي وفاز بها كل من:

- خديجة مرضي -المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي عام 2023، وهي المصنفة «1» عالمياً في وزن 81+ كيلوجراماً.

- غفران بالخير- تونس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في أوزبكستان 2021، وذهبية بطولة أفريقيا 2022.

الإداري العربي

محمد حسن الشمري-العراق، وذلك لــكونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تاريخ تأسيسه بالإضافة إلى مناصبه الإدارية السابقة ومن بينها أمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال خلال الفترة 2017 ــ 2022.

الحكم العربي

بشرى كربوب - المغرب، وذلك لــكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، كما كانت ضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا رجال 2021، وأدارت نهائي كأس العرش المغربي للرجال 2023.

المدرب العربي

وليد الركراكي- المغرب، وذلك لكونه أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده لاحتلال صدارة المجموعة والوصول الى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد نتائج وأداء متميز، وحصوله على جائزة المدرب الثالث عالمياً خلال عام 2022 من الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء.

الفريق العربي

منتخب المغرب لكرة القدم لكونه أول منتخب عربي وأفريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تغلب على منتخبات عالمية شهيرة وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، كما أنه أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفاً.

المؤسسة العالمية

الاتحاد الدولي لكرة السلة بسويسرا، وذلك عن مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة 2023، وهو مشروع يهدف إلى بناء نموذج متميز للقيادة الشبابية، والسعي إلى الاستفادة من الخبرات في مجال مشاريع كرة السلة واستخدام كرة السلة كوسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

الفئات التقديرية

رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى

حبيب نور محمدوف- روسيا، نظراً لإنجازاته الكبيرة في عالم الفنون القتالية حيث فاز ببطولة العالم في فنون القتال المختلطة USF لعدة مرات، كما أنه يحمل أطول سلسلة بدون هزيمة 29 مباراة في MMA، وهو أول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي.

رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة

ترشح للجائزة أفضل 6 رياضيين متأهلين لمرحلة للتصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر للتصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم:

- زمزم محمد الحمادي، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب عام 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

- سلطان صالح محمد، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار - 2021 .

- أحمد خالد العبدولي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

- سعيد محمود العوضي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي لسلسلة الدوري العالمي للدراجات المائية فئة «سكي ستوك» وتصدر التصنيف الدولي في فئته 2022.

- الهيام سيف البلوشي، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في عام 2022

- ميرة الشحي، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متراً فراشة في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء 2022.

رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة

تمت إضافة الفئة في هذه الدورة وهم أفضل 6 رياضيين ناشئين عرب متأهلين لمرحلة للتصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر للتصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم:

- هنا أيمن جودة- مصر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط - تونس 2022 وذهبية وفضية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب

- نور سحنون- تونس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 14 سنة في فئة الفردي والجماعي - المغرب 2023 والمصنفة رقم 1 في أفريقيا تحت 14 سنة.

- ملاك العلامي- المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس 2022.

- عبد العزيز سيف السيف - السعودية، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب – تركيا 2022.

- عبد الرحيم مجاهد- الجزائر، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للجودو للناشئين 2023

- أحمد إبراهيم شماع- سوريا، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب 2023.

رياضي مبدع من «فئة أصحاب الهمم»

نسيمة صافي - الجزائر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2023.

الإنجازات الرياضية المستدامة

سفيان البقالي- المغرب، وذلك لاستدامة إنجازاته والنتائج الحاصل عليها لمستويات أعلى، حيث حصل على: ذهبية سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بودابيست 2023.

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