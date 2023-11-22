متى يتغير الموقف الأمريكي من إسرائيل؟

هل هناك بوادر لموقف أمريكي مختلف مع إسرائيل بشأن عدوانها المستمر على قطاع غزة عقب عملية ((طوفان الأقصى)) في السابع من أكتوبر الماضي؟.

من المعروف للجميع أن الإدارة الأمريكية قررت منذ اللحظة الأولى دعم وجهة النظر الإسرائيلية بلا تردد، واعتبرت العدوان عملية دفاع شرعي عن النفس، وأرسلت حاملتي الطائرات ((أيزنهاور)) و((فورد)) ثم سفناً نووية، وجنوداً وفتحت مخازن أسلحتها وخزائن أموالها أمام الإسرائيليين، وجاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه في الأسبوع الأول للحرب وكبار المسؤولين، خصوصاً وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل؛ ليقولوا لها رسالة واضحة: ((نحن معكم دائماً)).

واستخدمت واشنطن الفيتو مرتين ضد مشروعي قرار روسي وبرازيلي لوقف النار، وظل الموقف الأمريكي داعماً لإسرائيل حتى بعد حوالي أكثر من سبعة أسابيع من العدوان الذي أدى لسقوط أكثر من 14000 ألف شهيد ثلثهما من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 30 ألف شخص، ودمار أكثر من 4500 وحدة سكنية، مما أنتج أكثر من مليون فلسطيني نازح معظمهم كانوا يعيشون في شمال القطاع.

هذا العدد الكبير من الضحايا وحجم الدمار الرهيب غير المسبوق والصور شديدة القسوة التي تنقلها العديد من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، والاحتجاجات واسعة النطاق في العديد من المدن الأوروبية والأمريكية، بدأ يؤثر إلى حد ما في جدار التأييد الأمريكي الصلد لإسرائيل.

مؤشرات ودلائل ومظاهر ذلك يمكن رؤيتها بوضوح، خصوصاً في ظل تزايد مستوى الاحتجاجات، ليس فقط في المظاهرات الجماهيرية، ولكن في المعارضة داخل العديد من المؤسسات الحكومية والكونغرس.

من بين هذه المؤشرات ما كشفته وكالة بلومبيرج بأن البيت الأبيض يشعر بالإحباط المتزايد إزاء السلوك الإسرائيلي في الحرب، والتجاهل وعدم الاستجابة للدعوات الأمريكية. ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة وحسب بلومبيرج واصلت الوفاء بكل طلبات الأسلحة لإسرائيل.

مؤشر آخر وهو أن حوالي ألف مسؤول وموظف يمثلون 40 وكالة حكومية أمريكية وقعوا على رسائل تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهؤلاء شجبوا الانتهاكات العديدة للقانون الدولي وتزايد عدد القتلى المدنيين في غزة، وقالوا إنه لا يمكن تجنب المزيد من الخسائر الكارثية في الأرواح البشرية، إلا إذا دعت الإدارة الأمريكية إسرائيل إلى وقف الحرب وتوفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين وضرورة إلزام إسرائيل والفلسطينيين بالقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

مثال آخر وعلى ذمة موقع ((اكسيوس)) الأمريكي فإن هناك مذكرة داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت الرئيس جو بايدن بنقل معلومات مضللة بشأن الحرب في غزة، خصوصاً تجاهل أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب هناك، كما تقول المذكرة التي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية وبعض الوكالات الحكومية، ودعت المذكرة إلى إعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

عدد كبير ممن وقع على المذكرة تأثروا بلغة نشطاء التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، وهم يخشون أن تؤثر سياسة الإدارة الأمريكية على فرص الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بعد عام من الآن، واتهمت المذكرة الإدارة الأمريكية بأنها تفتقر إلى البصيرة الاستراتيجية.

السؤال بعد كل هذه المؤشرات: هل تغير الإدارة الأمريكية من سياستها تجاه الصراع الدائر حالياً؟.

يبدو ذلك صعباً إلى حد كبير، لكن هناك تقديرات بين عدد كبير من المراقبين بأن هناك تغيرات مبدئية في لغة الخطاب الرسمي الأمريكي الآن مقارنة بالشهر الأول من الحرب، والمتوقع أن تزيد الضغوط الشعبية والدولية على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والأهم بدء البحث عن حل جذري للصراع، خصوصاً أن هناك أصواتاً أمريكية، بل وإسرائيلية تقول إنه بعد 75 عاماً من بداية الصراع، فقد ثبت أنه يستحيل سجن شعب كامل تحت الاحتلال أو حصاره خلف الأسوار.

صحيح أن هذه الأصوات قليلة جداً، لكنها بدأت ترتفع، ولا نعرف متى يمكن أن تكون مؤثرة في صناعة القرار، سواء في واشنطن وتل أبيب وبعض العواصم الغربية.