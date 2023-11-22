«الأبيض».. انتصارات واعتبارات

حقق منتخبنا الوطني الانتصار الخامس على التوالي في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو وهو شيء لم نعهده في السنوات الأخيرة. الانتصار الخامس تحقق في المنامة على المنتخب البحريني الشقيق بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الآسيوية الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026، وهو الفوز الذي وضعنا في صدارة المجموعة وبالعلامة الكاملة 6 من 6، في مقابل 3 للبحرين و3 لليمن ولا شيء لنيبال.

وإذا كنا نثمن هذا المشهد الذي أسعدنا وزاد من طموحنا نحو تحقيق الهدف الأكبر وهو التأهل للمونديال إلا أننا ومن أجل المحافظة على هذه المكتسبات لا بد من الأخذ في الاعتبار تصحيح بعض المسارات لا سيما تلك التي ظهرت في المنامة رغم تحقيق الفوز، ونورد بعضها في النقاط التالية.

أولاً: قبل كل شيء نزف التهنئة للاعبين والمدرب وأجهزتهم، ومن خلفهم اتحاد كرة القدم، على الصدارة وتوالي الانتصارات، ولا شك أن عبور البحرين هناك يفتح الأبواب مبكراً للتأهل للدور المونديالي الثالث والحاسم.

ثانياً: إن مباراة البحرين كانت معياراً كاشفاً لمستوانا، حيث أثبتت أننا في حاجة لمزيد من العمل رغم الفوز.

ثالثاً: رغم تسارع المكاسب في فترة وجيزة مع هذا المدرب، إلا إنه بات واضحاً أنه لا يزال يفكر في التشكيل الأفضل وطرق اللعب الأنسب.

رابعاً: لأن كرة القدم دفاع وهجوم، فقد تبين تفوقنا في التحولات الهجومية وهذا جميل، أما التحولات الدفاعية فما زالت في حاجة لمراجعة.

خامساً: كأس آسيا المقبل في الدوحة، والذي يأتي قبل المباراة المونديالية الثالثة، أصبح معياراً مهماً ومؤثراً في المشوار المونديالي، ومختلفاً في نوعية الفرق القوية المشاركة، وهذا بالطبع لا بد وأن يكون مدركاً وله اعتباراته في الإعداد ومن ثم المشاركة.

آخر الكلام

لا شك أن الانتصارات (حلوة) لكن الأحلى أن تكون ممزوجة بالمستوى، وقد كان الشوط الأول أمام نيبال بمستواه وأهدافه الأربعة وبتشكيله، الذي قاده مبخوت وليما من البداية، هو الأفضل يا بينتو.