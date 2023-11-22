في مديح اللغة

سألني قارئ: طالما كانت اللغة وسيلة إنسانية اخترعها الإنسان ليتواصل مع غيره، فلماذا التركيز على أن يكون هذا التواصل بلغة محددة، طالما تحقق الهدف بأي لغة؟ إن أي لغة يجيدها المتحدثون فيما بينهم تعتبر لغة صالحة، وكان يجادلني في موضوع اللغة العربية، وسبب استيائي من إهمال الشباب لها لصالح الإنجليزية!

والحقيقة، فإن اللغة القومية لأي شعب أو أمة، ليست وسيلة تواصل فقط ، إنها رافعة وجودية هائلة ذات حمولات كثيرة ومتعددة وغائرة في أعماق الفرد والأمة، أما كونها أداة تواصل بين الفرد ومحيطه فهذا من نافلة الاستخدام ومن أبسط وأول وظائف اللغة في أي جماعة إنسانية، وهي كذلك أداة تعبير وتفكير ومشاعر.

وهي وسيلة عاطفية بالدرجة الأولى لفهم كل ما يربط الفرد بتاريخه ودينه وعاداته وتقاليده وثقافته، فنحن نصلي بلغتنا وندعو الله بها، كما نعبر عن مشاعرنا وعواطفنا وتعاطفنا وغضبنا ورضانا وعن ذواتنا بهذه اللغة، إن اللغة أداة تفكير قبل أن تكون أداة حديث، فبها نفكر وبها نقدم أنفسنا للآخر في هذا الوجود الكبير الذي يصنف البشر بحسب العرقيات واللغات، كل هذا لا يعني موقفاً مضاداً من أي لغة، لكنه حتماً يعني موقفاً مسانداً ومفصلاً للغتنا الأم: اللغة العربية، ولا بأس بعدها أن تتعلم الأجيال ونتحدث بألف لغة ولغة.

وحتى حين نصيغ عباراتنا المؤثرة وأمثلتنا ومنطقنا وفلسفتنا، فإننا نعود لجذورنا ننهل منها كمرجعيات ومنابع تربينا عليها وتعلمناها هذا أولاً، ومن ثم نعيد صياغتها أو ترجمتها بلغة أجنبية لتصل للآخر.

لأن اللغة واحدة من مكونات الهوية والوجود، فأنت عربي لأنك تعيش في جغرافيا محددة وتتحدث بلغة عربية، وتدين بديانة معينة، ولديك تاريخ وثقافة وتفاصيل بلا حدود تعبر عنها اللغة وتعرفها وتمنحها أسماء وأصواتاً وموسيقى! وإن من ينسَ أو يُنَسَّ لغته، فإنه يفقد هويته وانتماءه وتالياً يصبح نسياً منسياً، وهذا على وجه الدقة ما كانت تحاوله كل الدول الاستعمارية حين كانت تفرض على شعوب المستعمرات لغتها، في محاولة لاجتثاثهم من جذورهم، لينسوا تاريخهم وثقافتهم وحقهم في بلادهم.