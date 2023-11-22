سيلحقون بمن سبقوهم

مخطئ كل من يظن أن ما يحدث في غزة سينتهي عندما يكمل نتانياهو خطته باحتلال غزة بالكامل.

ومخطئ كل من يظن أن المشكلة دفنت تحت أنقاض البيوت والمدارس والمستشفيات التي دمرتها الآلة العسكرية الغاشمة.

ومخطئ كل من ساند وأيد حرب الإبادة ودعمها بالسلاح والعتاد، ولم يتعلم، ولم يفهم، أن فلسطين ليست ((طائفة)) إخوانية، ليست حماس، وليست تلك الأسماء التي تتردد على الملأ، فلسطين شيء آخر، مرت عليها كل الأمم، وكل الطوائف، ودنست أرضها جحافل الأباطرة والملوك، فزالت تلك الإمبراطوريات والممالك، وما زالت الأرض المباركة تتطهر من رجس الشياطين!

الحرب الحقيقية ستبدأ بعد أن يتوقف هؤلاء المندفعون تحت راية الإبادة الجماعية، من يعتقدون أنهم انتصروا، لحظتها سيكتشف الإسرائيليون أنهم عادوا إلى الوراء نصف قرن، إلى ما يشبه الذي حدث بعد حرب 1973، عندما اختفت ملامح ((غولدا مائير)) التي كانوا يتغنون بها، وغاب عن المشهد ((موشي دايان))، الأيقونة العسكرية التي كانوا يفاخرون بها العالم، بعد أن هزمته إرادة أمة وعزيمة رجال، ومن خلفهما مسحت أسماء ومناصب وقادة، وكسرت شوكة الأساطير الهشة!

أول الراحلين، والأصح أن تقول ((الخارجين)) من مستنقع الدم المباح، سيكون نتانياهو ومن معه من القادة العسكريين والوزراء المتطرفين، سيذهبون إلى المجهول وهم يجرون خلفهم ((خيبتهم))، وقد يكون المجهول اليوم معلوماً في القادم من الأيام، ولا يستبعد السجن من الاحتمالات المتوقعة.

ومن بعدهم، من بعد الذين داسوا كل القيم الإنسانية في غزة وفي الضفة، سيلتفت الآخرون حولهم، سيبحثون عن الذين انقادوا خلف المجرمين، يحرضونهم ويدعمونهم، وسيتساقط كثيرون، واحداً تلو الآخر، ومن الآن وحتى نهاية 2024 لن نشاهد قادة دول كبرى، ولن نسمع شيئاً عنهم، وسيخرجون من الباب الخلفي للتاريخ!

والتاريخ لا يرحم، ولا يغفر للغزاة المغتصبين ومن تبعوهم، لأنه لا ينسى.