حكاية عبدالوهاب مع ليلى مراد

الفنانة الكبيرة ليلى مراد، ابنة الموسيقار زكي مراد وشقيقة الملحن الموهوب منير مراد المولودة في 17 فبراير 1918 والمتوفية بتاريخ 15 نوفمبر 1995، التي تنتمي إلى أسرة يهودية من أصول مغربية، لكنها عاشت وتألقت في مصر وأصبحت مصرية واعتنقت الإسلام، لها قصة مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، رواها سعد الدين وهبة في كتابه ((النهر الخالد)) بعد حوار طويل مع موسيقار الأجيال الذي اكتشفها وكان سبباً في بروزها على الساحة الفنية منذ أربعينات القرن العشرين كصوت من أرق الأصوات في الأغنية الاستعراضية.

يقول عبدالوهاب أن علاقته بليلى مراد بدأت حينما طلب منه والدها أن يسمعها، فلما زار بيته بالعباسية لسماع ابنته وجد أنها، إضافة إلى عزفها الجيد على البيانو، تملك صوتاً ذا نبرة حادة وحنجرة شديدة الإحساس بالألم الصادق.

ويعترف عبدالوهاب، المشهور ببخله وحرصه على المال، أنه تجاوز ذلك من أجل موهبتها الفذة فقرر أن يعمل لها حفلاً على حسابه في تياترو رمسيس كي يبهر الجمهور. وبالفعل غنت ليلى في الحفل أغنية ((قمر الليالي)) من ألحان داوود حسني، وأغنية ((خايف أقول اللي في قلبي)) من ألحان عبد الوهاب، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب بسبب اضطرابها وخوفها من الجمهور.

وهنا قرر عبدالوهاب أن يحررها من خوفها، عن طريق إشراكها في فيلمه ((يحيا الحب))، حيث رهبة الوقوف أمام الكاميرا أقل بكثير من رهبة الوقوف على المسرح أمام الجمهور. وهكذا مثلت ليلى الفيلم كبطلة أمام عبدالوهاب وغنت فيه 3 أغاني نجحت في أدائها دون خوف.

وبعد نجاح الفيلم انطلقت ليلى تصدح بصوتها الرائع في مجموعة من الأعمال الاستعراضية مع كبار نجوم زمنها، بل تخلصت من الخوف نهائياً بدليل ظهورها سنة 1948 في فيلم ((عنبر)) لأنور وجدي والذي غنت فيه أوبريت ((اللي يقدر على قلبي)) بمشاركة محمود شكوكو وإلياس مؤدب وعزيز عثمان من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب، ثم ظهورها في فيلم ((غزل البنات)) الخالد سنة 1949 من إنتاج عبدالوهاب وأنور وجدي، والذي غنت فيه ليلى مجموعة من أجمل أغانيها السريعة (الحب جميل، اتمخطري يا خيل، الدنيا غنوة، مليش أمل، أبجد هوز، عيني بترف)، بل غنى فيه عبد الوهاب أيضاً أغنيته الجميلة ((عاشق الروح)).

من جهة أخرى تعلقت ليلى بمكتشفها الموسيقار الذي كان وقتها معبود الفتيات، وصارحته بمشاعرها لكنه صدمها وأنبها أمام مجموعة من الناس. وملخص القصة أنها حينما ذهبت مع عبدالوهاب إلى الإسكندرية لتصوير مشاهد فيلم ((يحيا الحب))، فاتحت الأخير لأول مرة بحبها له قائلة: ((اسمع يا أستاذ عبد الوهاب، أنا عايزة أقول لك حاجة شاغلاني بقالها شهور.. أنا بحبك قوي يا أستاذ)).

فالتفت عبد الوهاب إليها بهدوء، وهو يضع ساقاً فوق أخرى، وانتظرها لتتم كلامها. فلما انتهت ضحك عبد الوهاب، فغرقت ليلى خجلاً، وقالت: ((معناها إيه الضحكة دي يا أستاذ.. أنا بتكلم جد، أنا بحبك من زمان، ودلوقت بحبك أكثر)).

وهنا اختفت ضحكة عبدالوهاب، ليحل محلها الغضب، وليتم تلقينها أول درس قاسٍ في حياتها وذلك حينما قال لها عبدالوهاب: ((دي قلة أدب... إزاي تتجرئي وتقولي لي كده يا ليلى)). بلعت ليلى الطعنة وقاومت مشاعرها بصعوبة واستعدت لمواصلة التمثيل أمام من خذلها، بل والتغزل به من خلال أغنية ((يا ما أرق النسيم)) المقررة في الفيلم.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على هذه القصة، وانشغال طرفيها في الزواج والإنجاب والطلاق، إلا أن ليلى لم تنس حبها لعبدالوهاب. فقد ذكرت في شريط مسجل معها، قبل وفاتها بأشهر قليلة، ولم يذع إلا بعد الوفاة، أنها أحبت عبدالوهاب طيلة حياتها، وأنها ستظل تحبه حتى آخر يوم من عمرها. وفي هذا الشريط تقول ليلى مراد، إنها مدينة له بالكثير، وإن ثلاثة أرباع أغانيها من تلحينه.