من بين الأسئلة التي أصبحت تتردد كثيراً خلال الآونة الأخيرة، وخاصة في خضم الأحداث التي يعايشها المواطن العربي، لماذا لا نبكي جميعاً؟

خاصة ونحن نعاني من الكثير من الضغوط النفسية من واقع الحياة الاجتماعية التي نعيشها جميعنا، ونلمس في ثناياها العديد من القصص الحزينة، أو المواقف المؤلمة، ولا يستثنى من هذه العاطفة أي إنسان، بل الجميع معرض للحزن.

لا تعتقد أنك الوحيد الذي يشعر بالحزن والألم، بل هناك الكثير من البشر ممن يعانون من البؤس والحزن، سواء بصمت أو بكاء عالٍ، ولكن كم واحداً منا جعل من الأحزان وقوداً تدفع به للأمام نحو مستقبل مشرق مبهر؟ كم واحداً منا تمكن من التغلب على الأحزان وانتصر، وواصل مسيرته دون انكسار أو تراجع؟.

يقول الروائي الليبي وأستاذ الدراسات النقدية، إبراهيم الكوني: ((ليس من إنسان عظيم دون امتحان عظيم، وليس من إنسان عظيم دون ألم عظيم)). البعض يستنكر البكاء وذرف الدموع، وتعتبر بعض الثقافات أن البكاء طبيعة أنثوية، ونسمع منذ طفولتنا الكثير من العبارات الموجهة للذكور، مثل عبارات:

((يجب ألا تبكي لأنك رجل))، وأن البكاء لا ينفع للرجال، وللأسف هذه المفاهيم دخيلة على الطبيعة الإنسانية، بل تتنافى مع الفطرة، ومع سياق البشرية، وما تعارفت عليه الفطرة، وخير دليل على ذلك، قصة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إثر وفاة طفله إبراهيم، عندما قال:

((تدمعُ العينُ ويحزنُ القلبُ ولا نقولُ ما يسخطُ الرَّبَّ)). إن قيمة البكاء لها أهمية كبيرة على الإنسان، وتساعدنا على تخطي مشاكلنا، ولعلي أختم بالأبيات الشعرية الشهيرة لابن الرومي، وقد كتبها عند وفاة طفليه فقال: ((بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي)). نعم، الدموع لن تعيد من الموت، ولكنها تساعد على تنقية الروح والعقل.