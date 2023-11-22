منغصات نفسية

نيتك السليمة ورحيقها الخير، قد تكون ذنباً اقترفته على نفسك في زمن الحروب النفسية والقلوب الحاقدة، الزم نفسك بدراسة زمن غريب، وارفع سقف توقعاتك عن كل شخص لا تعرف عنه سوى مظهره ومشيته المتجبرة، التي تجبرك على الخوف من الاقتراب منه، وكأنه قنبلة موقوتة، قد تنفجر في وجهك في أي وقت، لذلك حافظ على المسافة، وبين هذا وذاك، حافظ على كرامتك، فهي أعز ما تملك.

ولا تكن كالذي جار عليه الزمن بأن يعيش في بيئة سلبية، وكأنها غابة فيها المفترس وفيها الأليف، وكلهم لا تفهمهم إلا بالمواقف التي تكشف معادنهم، لتثبت لك من يستحق البقاء، فالمواقف تعيد تحديث وبرمجة حياتك من جديد، والزمن مستمر في تغيراته، ونحن من نتأقلم مع كل المحطات والموجات، فعندما نذكر زمن أجدادنا بمسمى ((الزمن الجميل))، كان الناس يتقاربون في كل المستويات.

واجهوا تحديات كثيرة، صقلتهم بالحكمة، فهذي هي مدرستهم التي تخرجوا فيها، ليكونوا منبع القيم التي ترسخت لتكون الأساس القوي الذي يبنى عليه كل جديد، وهنا في زمن العلم والإنترنت والذكاء الاصطناعي، أصبحنا نتعدى المعقول في كل شيء، لنكون شرسين، لا نألف بعضاً إلا لمصالح مشتركة، إلا من أسس لنفسه أرضية جديدة بعقله ليكون ولا يزال إنساناً ينشر الخير، ويعمر الكون.

ويترك خلفه كل جميل، لأنه ذكي يسعى لسعادة الدارين، وليس لسعادة لحظة تمحوها أيام عجاف، ليس بها ما يروي القلوب، كن أنت اليوم لنفسك كل شيء، لا تتأثر ولا تقلد، فقد أكرمك ربك بالعقل لتهذب نفسك، وتقدر ذاتك بالتمسك بمسك الأخلاق والإيجابية، وشيء من النفحات الروحانية التي تخلق لك السكينة، وابتعد عن أماكن تعج بالضوضاء والضجيج، حتى لا تصيبك صدمة أو شيء يخنقك، يضيق عليك لحظات حياتك، كن وكأنك منهجاً جديداً في الحياة، وجسراً يعلو عن القاع الذي يعيش فيه كل من يشعر بنقص ليتكبر، أو يعيش كالوحش يهابه الخلق، لأنه يخالف المألوف، كن أنت المترفع لتعبر بسلام.