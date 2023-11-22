العطش يهدد التونسيين بفعل شحّ الأمطار والجفاف

تعيش تونس موجة جفاف غير مسبوقة، جعلت بعض مناطق العاصمة والمدن الأخرى تعاني من أزمة حادة في مياه الشرب، وبدأت أصوات تنادي بتلافي الكارثة وترشيد الاستهلاك، وإيجاد مصادر أخرى لمياه الشرب.

وأثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها سلباً على المحاصيل الزراعية، إذ أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب 60 % عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية. ووفق البيانات، تجمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب في موسم 2022، مقابل 7.5 ملايين قنطار في الموسم السابق، و15 مليوناً في 2020. فيما يرجّح مراقبون ظهور الآثار السلبية للتغيّرات المناخية، بشكل أوسع في السنوات القادمة، من خلال أزمة الغذاء .

تراجع المحاصيل

وصرح عضو مجلس نقابة المزارعين في تونس، بيرم حمادة، لوكالة ((رويترز))، إن أزمة الجفاف، وارتفاع الحرارة، ونشوب الحرائق، وندرة المياه، تسببت في خفض المساحات المزروعة، وتراجع المحاصيل، ما كبّد المزارعين خسائر كبيرة.

وقال حمادة إن هناك تراجعاً كبيراً تجاوز 50 % في عدّة زراعات، بسبب شحّ المياه، والتغيّرات المناخية.

ويتوقع مزارعون، واتحاد الزراعة، حصاداً هزيلاً للحبوب العام الجاري، بسبب الشحّ الكبير في الأمطار. وتواجه ما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس، نقصاً في الخبز، الذي يعتمد في الأساس على القمح الصلد والليّن، وأمام نقص الإنتاج المحلي، ليس من خيار أمام الدولة سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.

((طوارئ مائية))

ودعا خبراء إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في تونس، بسبب الجفاف المستمر، والتراجع المخيف لمنسوب السدود. وقال مدير عام مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، حكيم القبطني، إن سبتمبر وأكتوبر الماضيين شهدا انخفاض هطول الأمطار 95 %، مقارنة بالمعدلات العادية وفق دراسات محلية.

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