الحرب على غزة تفاقم أزمات الاقتصاد الأردني

يواجه الاقتصاد الأردني تداعيات مختلفة ناجمة عن الحرب على غزة، فحالة عدم اليقين والنزاعات تضع المنطقة بمجملها في وجه عاصفة جديدة.

الاقتصاد الأردني يصفه المراقبون بأنه لم يتعافَ حتى اليوم من آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ويتحدى أخطاراً عديدة بدأت آثارها ظاهرة للعيان منذ اليوم الأول لهذه الحرب، في حين أن المخاوف نابعة من إطالة أمد هذا النزاع وتوسع رقعته وما له من ارتدادات اقتصادية.

يؤكد الخبير الاقتصادي، د. حسام عايش أنه ((منذ بدأ الحرب في غزة، بدأت تظهر نتائج على حالة الاقتصاد الأردني، هنالك آثار واضحة على قطاعات بارزة أهمها قطاع السياحة الذي كان يعول الأردن عليه منذ بداية العام، ونتيجة الحرب فإن العديد من الحجوز والرحلات اتجهت نحو خيار الإلغاء والتأجيل))، ويعد هذا القطاع من القطاعات الحيوية حيث يشكل 18 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع الدخل السياحي إلى 84.5 % للشهور الأربعة من هذا العام.

حالة عدم يقين

ويبين عايش أنّ حالة عدم اليقين ستؤثر من دون شك، على قطاعات أخرى منها قطاع الطاقة وإذا زادت التوترات فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط والغاز، وهنالك احتمال أيضاً أن يصبح هنالك انقطاع في الإمدادات، ولا سيما أن الأردن أعلن رغبته في عدم توقيع اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل، ومن هنا فعليه البحث عن بدائل وستكون هذه البدائل مكلفة.

وأردف عايش بالقول ((ومن القطاعات المتضررة أيضاً قطاع العقار، الذي يعيش حالة جمود، الحكومة الأردنية في ظل هذه الظروف يجب عليها التخطيط المسبق للتعامل مع الأخطار القادمة، فضلاً عن التحوط والتحفظ في الإنفاق والاحتفاظ بسيولة جيدة)).

في الوقت الذي حذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد من أخطار الأحداث في غزة، حيث قال رئيس البنك الدولي إن الحرب يمكن أن توجه ضربة ((خطيرة)) للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قلقها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه وقالت إن الحرب بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، مضيفة: ((لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح، كما سيشعر المستثمرون بالتردد في الذهاب إلى ذلك المكان وتكلفة التأمين في حال نقل البضائع سترتفع)).

في المقابل يشير أستاذ قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك، د. قاسم الحموري إلى أن الأردن سيكون من أكثر الدول مواجهة للتحديات الاقتصادية وخاصة أنه يعاني من مشاكل اقتصادية مركبة وما زال يتعافى من الأزمات، فهذه الحرب ستعمل على زيادة أسعار النفط الخام والغاز وارتفاع أجور الشحن البحري، ما يرفع كلف الاستيراد والتصدير، وزيادة أسعار الوقود والغذاء واحتمال اختلال سلاسل التوريد للمنطقة برمتها.

وأوضح الحموري أنّ قطاع السياحة تضرر بشكل كبير، فضلاً عن تضرر قطاع الاستثمار سواء على المستوى الأجنبي أو المحلي، فالظروف الحالية غير جاذبة للمشاريع نتيجة عدم استقرار المنطقة وهذا سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وإيجاد وظائف يحتاجها الأردن لتحقيق تنميته الاقتصادية.

ومن المهم الإشارة إلى أن العديد من الصناعات الأردنية تعتمد على استيراد وتصدير السلع من وإلى فلسطين، وخاصة مناطق الضفة الغربية وغزة، وإغلاق المعابر وتعليق الاستيراد والتصدير يؤثران سلباً في سلسلة الإمداد والتجارة. وختم الحموري بالتأكيد أن الشارع الأردني يشعر بحالة من القلق ومن المتوقع انخفاض الإيرادات وزيادة النفقات الاضطرارية، نتيجة توقع انخفاض العوائد الناتج عن انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد.

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