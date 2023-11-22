الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على بلدات وقرى في جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، في تغريدة على حسابه بمنصة ((إكس))، ((تويتر)) سابقاً:

((أغارت طائرات حربية قبل قليل على عدة أهداف إرهابية لحزب الله داخل لبنان)). ومن بين الأهداف، وفق المصدر نفسه، بنى تحتية وموقع عسكري ((عمل فيه مخربون في التنظيم)).

من جهتها ذكرت ((الوكالة الوطنية للاعلام)) أن ((الطيران الحربي المعادي أغار على تلة من تلال بلدة مجدل زون حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان))، مشيرة إلى أن ((الطيران الحربي المعادي نفذ أكثر من غارة على المنطقة بين علما الشعب والناقورة)). ولفتت إلى ((تسجيل أكثر من غارة إسرائيلية على أطراف بلدة ياطر))، موضحة أن ((العدو الإسرائيلي قصف منطقة اللبونة في الناقورة بالقذائف الفوسفورية)).

وكانت مواقع عسكرية إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية تعرضت لرشقات صاروخية من جانب حزب الله، منها ثكنة زرعيت التي تعرضت لقصف بصاروخين من نوع بركان الثقيل.

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