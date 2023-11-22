استمرار إجلاء الأجانب من قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأسترالي، بيني وونغ، في مؤتمر صحفي عُقد في أديلايد أمس الأربعاء، إن هناك 67 شخصاً، بينهم أستراليون، غادروا غزة الليلة قبل الماضية.

ونقلت وكالة ((بلومبيرغ)) للأنباء عن وونغ القول إن هناك 67 فرداً، بينهم أستراليون، ومقيمون دائمون وعائلاتهم، تمكنوا من عبور الحدود عند رفح ليلاً، موضحاً أن ((هذه هي المجموعة الثانية التي تعبر الحدود هذا الأسبوع، بعد أن قمنا بمساعدة 31 شخصاً على عبور الحدود الاثنين)).

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كجه لي، وصول 100 شخص من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى مصر بعد خروجهم من غزة، في دفعة إجلاء جديدة.

ونقلت وكالة أنباء ((الأناضول)) التركية أمس عن كجه لي، قوله في بيان مكتوب، إن 100 شخص من مواطني تركيا وقبرص التركية وأقاربهم، عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح. وأضاف أن أفراد المجموعة التي تم إجلاؤها من غزة سيتم نقلهم إلى القاهرة، ثم إلى تركيا جواً.

جدير بالذكر أن هناك أيضاً 87 مواطناً تركياً وقبرصياً شمالياً وصلوا فجر الثلاثاء إلى مدينة إسطنبول، بعد إجلائهم إلى مصر من غزة.

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