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إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في مخيم طولكرم

11/22/2023 7:40:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.

وقالت أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ((وصل 6 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي)).

وأكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين استلام طواقمها ((ستة شهداء من داخل مخيم طولكرم)). وأوضح الهلال الأحمر أن الستة ((أصيبوا منذ فجر أمس ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم)). وأكدت الجمعية تعامل طواقمها مع 26 إصابة أربعة منها بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل أكثر من 200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

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