200 قتيل في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر فلسطينية أمس، مقتل نحو 200 فلسطيني في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، وذلك مع ترقب بدء دخول اتفاق للهدنة المؤقتة.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل نحو 200 فلسطيني على الأقل في هجمات منذ ليلة أول من أمس حتى مساء أمس على منازل سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى قصف عنيف على شمال القطاع. وفي وقت سابق أمس، جددت إسرائيل غاراتها على عدة مناطق في شمال القطاع.

مقبرة جماعية

في الأثناء أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، دفن 111 قتيلاً فلسطينياً في مقبرة جماعية في جنوبي القطاع.

وقال مصدر في الوزارة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقبرة التي تمت إقامتها في خان يونس جنوبي القطاع ضمت قتلى أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي في غزة ومستشفيات شمال القطاع. وذكر المصدر أنه تقرر دفن القتلى في مقبرة جماعية بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نظراً لتعذر دفنهم في غزة. وحفر قبر كبير وضعت به جثث القتلى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن إجلاء عشرات الجرحى والمرضى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع. وذكرت الجمعية أن 14 سيارة إسعاف تابعة لها برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود تولت إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي منذ ستة أيام بالكامل على مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة وأخلى الطواقم الطبية ومئات النازحين من داخله فيما بقي فيه 19 عاملاً صحياً و259 مصاباً ومريضاً حالتهم صعبة.

ويشمل ذلك شخصين في العناية المركزة، و22 مريضاً بغسيل الكلى، و32 مريضاً على نقالة، و27 مريضاً يعانون من إصابات في العمود الفقري، في وقت مجمع الشفاء لم يعد يعمل ولا يستقبل مرضى جدداً.

في الأثناء، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرو) مقتل أربعة من موظفيها جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق الشمال وغزة وخان يونس في قطاع غزة. وبحسب الوكالة، رفع ذلك إجمالي عدد القتلى من موظفيها إلى 108 وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة.

وأفادت ((أونروا)) بأن 191 نازحاً إلى مدارسها قتلوا في هجمات إسرائيلية وأصيب نحو 800 بجروح، موضحة أن 89 حادثة أثرت على 69 منشأة تابعة لها منذ بداية الحرب على غزة من بينها 23 منشأة تعرضت لضربات مباشرة.

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