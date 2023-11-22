الإمارات ترحب بهدنة غزة وتأمل بوقف دائم لإطلاق النار

رحبت دولة الإمارات بإعلان الاتفاق على هدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل، معربة عن أملها في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على الجهود التي قامت بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لتحقيق هذا الاتفاق، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام لتمكين تبادل المحتجزين والسجناء وإيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، معربة عن أملها في أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة.

وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وستستمر دولة الإمارات للعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر لمضاعفة كافة الجهود اللازمة لدعم ومساعدة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وفي كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، رحبت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، باتفاق الهدنة، وقالت ((نتمنى أن تسمح هدنة الـ 4 أيام بدخول المساعدات إلى قطاع غزة)). وأكدت ضرورة وقف القصف العشوائي على غزة، واعتبرته دليلاً ((على أن القانون الدولي ينتهك)).

وقالت إن ((قواعد الحرب في حماية المدنيين يجب أن يحترم ويجب أن تطبق على الجميع)). وأدانت كذلك فرض قيود إسرائيلية على تحركات الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن النزاع الحالي يهدد بزعزعة استقرار واسعة النطاق في المنطقة، مضيفا ((يجب أن نضاعف الجهود لانتزاع الكراهية)).

تفاصيل الاتفاق

وأعلن فجر أمس، التوصل الى الاتفاق بوساطة قطرية يشمل هدنة لأربعة ايام تدخل حيز التنفيذ عند العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (08,00 بتوقيت غرينتش)، وإطلاق متبادل لأسرى من الأطفال والنساء لدى الجانبين.

وأكّدت قطر توصّل إسرائيل وحماس إلى اتّفاق على ((هدنة إنسانية)) تفرج خلالها الحركة عن 50 من النساء المدنيات والأطفال دون 19 عاماً، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح بيان للخارجية القطرية أنّ الاتفاق سيتيح كذلك دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية.

وأصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بياناً أكدت فيه موافقة الحكومة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من الاتّفاق، كما أصدرت ((حماس)) من جهتها بياناً أعلنت فيه التوصل الى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية، يتمّ بموجبها ((وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في جميع مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع)).

بالإضافة الى ((وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة ست ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة)) بعد الظهر.وقال مسؤول كبير في حماس إن أول عملية تبادل ستشمل اليوم ((عشرة رهائن مقابل 30 أسيراً)).

مشيراً الى إمكان تمديد الهدنة. ونشرت إسرائيل قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من المحتمل أن يُطلق سراحهم بينهم 33 امرأة و123 أسيراً ما دون 18 عاماً.وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن اتفاق الهدنة لا يعني نهاية الحرب في غزة، مشيراً إلى أن الجيش سيستأنف العمليات ((بكامل قوته)) بعد الهدنة من أجل ((القضاء على حركة حماس وتمهيد الظروف اللازمة لإعادة الرهائن الآخرين)).

وثمنت وزارة الخارجية القطرية الجهود التي بذلتها القاهرة وواشنطن لدعم جهود الوساطة التي أثمرت هذا الاتفاق.

كما رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى الاتفاق بوساطة مصرية قطرية أمريكية. ووفقاً لبيان للرئاسة المصرية رحب السيسي ((بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين))، مؤكداً استمرار الجهود ((من أجل الوصول إلى حلول نهائية)).

في لندن، قال وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن في إفادة صحافية إن الاتفاق يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف محادثات حل الدولتين.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إنه ينبغي استمرار المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، كما يجب عدم ربطها لاحقاً بمزيد من عمليات الإفراج عن رهائن. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام ودون عوائق.

ورحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق، لكنها قالت إنه ((لا يزال ينبغي القيام بالكثير)).

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ((راضٍ تماماً)) عن الاتفاق. كما رحّبت المملكة المتحدة بالاتفاق، معتبرة أنه ((خطوة أساسية)) للرهائن ولـ((حل الأزمة الإنسانية)).

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى ((الاستفادة من هذا التوقف)) لـ((تكثيف)) المساعدة الإنسانية.

ورحّبت معظم عواصم العالم بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة أساسية للإفراج عن الرهائن وحل الأزمة الإنسانية، وتقدّم يجب الاستفادة منه لتوصيل مساعدة حيوية لسكان غزة.

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