الحرس الوطني و«صحة أبوظبي» يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الحرس الوطني، ودائرة الصحة في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، خصوصاً في المحاور ذات الصلة بالقطاع الصحي.

وأكد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني خلال استقباله وفداً من دائرة الصحة في أبوظبي ترأسه منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، أن هذه الزيارة تعد فرصة لبناء جسور قوية بين الجهتين لضمان صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز جهود المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عامة.

من جانبه أشاد منصور إبراهيم المنصوري، بحرص الحرس الوطني على تنفيذ رؤيته واستراتيجيته الوطنية والأمنية بكفاءة عالية في الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوطن وعلى أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص دائرة الصحة أبوظبي على العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء ومواصلة التنسيق المشترك بما يلبي الاحتياجات الصحية ويضمن جاهزية واستجابة قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وفق أفضل الممارسات بما يعزز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

حضر اللقاء نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، والوفد المرافق لرئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وعدد من كبار ضباط الحرس الوطني.

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