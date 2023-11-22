بدور القاسمي: استراتيجية التوطين رفعت نسبة التوظيف الإماراتي 93 % بـ«أمريكية الشارقة» 2023

أعلنت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، خلال اجتماعها مع مجلس أمناء الجامعة، أن معظم الموظفين الجدد الذين انضموا إلى الجامعة خلال 2023 كانوا من مواطني دولة الإمارات، وأغلبهم من النساء.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية التوطين التي أطلقتها الشيخة بدور القاسمي في أبريل 2023 بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، شهدت عملية تعيين المواطنين والمواطنات في الجامعة ارتفاعاً بنسبة 93 %. كما شغلت النساء الإماراتيات 80 % من التعيينات الجديدة، في خطوة كبيرة لتعزيز تكافؤ الفرص والتوازن الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه في كوادرها البشرية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: ((فخورون بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق خلال فترة قصيرة، لا سيما أن معظم الوظائف الإماراتية الجديدة مخصصة لمناصب قيادية، حيث يهدف التوطين إلى اكتشاف المواهب المحلية ورعايتها، بالإضافة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للقوى العاملة في دولة الإمارات)).

وأضافت: ((أغلب المناصب الجديدة تولتها نساء إماراتيات على درجة عالية من التأهيل والإبداع، لمنحهن فرصة بناء مسيرة مهنية مشرفة في وطنهن، ضمن رؤيتي الرامية إلى تنمية المهارات البشرية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجامعة وعلى نمو الاقتصاد والمجتمع الإماراتي بشكل عام)).

وشددت الشيخة بدور القاسمي على أن تبني استراتيجية التوطين بالجامعة الأمريكية في الشارقة يمثل محاولة جادة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، مجددة التزام الجامعة بتعزيز روح الانتماء والحس الوطني بين المواطنين الإماراتيين بجميع فئاتهم العمرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز