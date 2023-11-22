عبدالله بن زايد يؤكد ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ديفيد كاميرون بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في بريطانيا.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لكاميرون بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع نظيره البريطاني من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة من أجل المستقبل التي تجمع بين البلدين. وبحث سموه وديفيد كاميرون التعاون بين البلدين في ملف البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي. كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أهمية حماية أرواح كافة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

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