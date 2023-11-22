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محمد الشرقي: الطيران داعم رئيس لركائز التحول التنموي في الفجيرة

11/22/2023 7:39:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية قطاع الطيران كداعم رئيس لركائز التحول التنموي الذي تشهده الإمارة على المستويات كافة، والإسهام في تعزيز القطاع الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أقسام مبنى مطار الفجيرة الدولي الجديدة، وأكاديمية الفجيرة للطيران، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

تطور

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في القطاعات الحيوية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم ومتابعة سموه لمتطلبات النمو الاقتصادي في جميع المجالات، ومجال الطيران خصوصاً، وتوفير كل الإمكانيات التي تسهم في تعزيز دوره كمساهم رئيس في اقتصاد الدولة، وتنميتها الشاملة.

تقنيات

وتفقد سموه أقسام الأكاديمية وفصولها الدراسية والتدريبية، حيث استمع إلى شرح مفصل عنها وعن عملها وتوظيفها لأحدث التقنيات في عملية تدريب وتعليم المنتسبين فيها.

كما اطلع سموه على البرامج التدريبية لأنظمة المراقبة الجوية الذي يطرح بالتعاون مع مركز الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية، وبرنامجي تدريب الطيارين وهندسة صيانة الطائرات الذي ينظم وفقاً لمعايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

وأشاد سموه بجهود الأكاديمية في تطوير المنهج التدريبي واتباع الأدوات التعليمية المتطورة التي تسهم في تحسين أداء الطلبة وقدراتهم الشخصية والمهنية وتمكينهم في قطاع الطيران بأفضل الخبرات والكفاءات.

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