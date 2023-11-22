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منصور بن زايد يهنئ نذير العرباوي بتعيينه رئيساً لوزراء الجزائر

11/22/2023 7:39:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة هاتفياً، نذير العرباوي بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

ونقل سموه في الاتصال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلى عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وتمنيات سموه للشعب الجزائري الشقيق دوام التقدم والازدهار كما نقل سموه تهاني صاحب السمو رئيس الدولة إلى نذير العرباوي بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته لرئيس الوزراء الجزائري التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه في الاتصال الهاتفي متانة العلاقات التي تجمع الإمارات والجزائر الشقيقة معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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