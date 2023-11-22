منصور بن زايد يعزي صقر غباش في وفاة والدته

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أمس واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة سيح البريرات في رأس الخيمة.

وأعرب سموه خلال زيارته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

واجب العزاء

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة والدته حمدة بنت راشد المهيري.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر لها، ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، وأحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، إلى جانب أعيان ووجهاء البلاد، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من المعزين من المواطنين والمقيمين.

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