سعود بن صقر : التسامح والتعايش الحضاري نهج راسخ في مجتمع الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، كنانة مضر جمال الدين، ممثل سلطان طائفة البهرة في الدولة.
ورحب سموه بممثل سلطان الطائفة وبحث معه عدداً من المواضيع الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن التسامح والتعايش الحضاري نهج راسخ في مجتمع الإمارات. من جانبه أشاد كنانة جمال الدين، بروح التسامح والاعتدال الذي يسود المجتمع الإماراتي.
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