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سعود بن صقر : التسامح والتعايش الحضاري نهج راسخ في مجتمع الإمارات

11/22/2023 7:39:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، كنانة مضر جمال الدين، ممثل سلطان طائفة البهرة في الدولة.

ورحب سموه بممثل سلطان الطائفة وبحث معه عدداً من المواضيع الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن التسامح والتعايش الحضاري نهج راسخ في مجتمع الإمارات. من جانبه أشاد كنانة جمال الدين، بروح التسامح والاعتدال الذي يسود المجتمع الإماراتي.

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