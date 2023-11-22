سلطان القاسمي يفتتح المعرض الدوري المشترك لآثار دول مجلس التعاون

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، المعرض الدوري المشترك لآثار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته السابعة الذي يحمل عنوان ((ترابط وتواصل))، ويقام بتنظيم من هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، ويستمر حتى الـ22 من فبراير المقبل في متحف الشارقة للآثار.

وتجول سموه في أروقة المعرض الذي يتحدث عن التاريخ المشترك والوحدة الثقافية والحضارية والعلاقات العميقة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وبينها وبين الإمارات والشارقة على وجه التحديد من جهة أخرى، متفقداً سموه قسم المسار البصري والذي يقدم مجموعة من القطع الأثرية من ست دول هي الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مقتنيات المعرض مثل أدوات الصيد، والأسلحة، والأدوات الخزفية والحجرية، وقطع الزينة، والأختام، والأدوات الزراعية، مستمعاً سموه لتفاصيل رحلة الإنسان عبر دول مجلس التعاون الخليجي منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر.

إضافة إلى الدور المحوري لشبه الجزيرة العربية كمركز للمستوطنات البشرية والثقافة والتجارة عبر العصور المختلفة، ومدى استفادة المنطقة في العصر الحجري الحديث قبل سبعة آلاف عام من الصلات والروابط مع بلاد ما بين النهرين في تبني ممارسات وتقاليد جديدة من بينها استئناس الأغنام والماعز والماشية واستخدام الفخار الملون إضافةً إلى بعض طرق الدفن.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، في قصر البديع أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء، واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرح حول المشروعات النوعية للدولة في قطاعات الطاقة والكهرباء والماء، والتي تتبنى من خلالها أفضل المعايير والمواصفات البيئية والفنية، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الطاقة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في قصر البديع أمس، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، واطلع سموه خلال اللقاء على خطط الهيئة في تأدية أدوارها المهمة في الإرشاد والتوجيه الديني، ونشر الثقافة الإسلامية وإدارة المساجد وكل الاختصاصات التي تدعم تنظيم المجالات الإسلامية وشؤون الوقف، لتعزيز الوعي المجتمعي والقدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة.

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