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جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «كور 42» تطلقان «جيس للمناخ»

11/22/2023 7:39:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة ((كور 42))، أمس، رسمياً ((جيس للمناخ)) وهو أول نموذج لغوي كبير ثنائي اللغة في العالم مخصص للمناخ والاستدامة.

وذلك من خلال الشراكة التي عقدتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة ((كور 42)) التابعة لمجموعة ((جي 42)) القابضة للتكنولوجيا، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بهدف تقديم المعلومات وتعزيز الإلهام وزيادة الوعي حول تغيّر المناخ والاستدامة.

وقد تم إعداد ((جيس للمناخ)) بهدف إثراء النقاشات على المستويين المحلي والدولي، إذ تم تزويده بمعلومات متعلقة بالمناخ يبلغ عددها 1.4 مليون باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتوفير أجوبة مفصّلة حول السياسات البيئية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي سيُعقد في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تم تدريب النموذج على منصة ((كليمالنستراكت)) وهي أكبر مجموعة بيانات ثنائية اللغة قائمة على التعليمات حول الموضوعات المرتبطة بالمناخ والاستدامة تم إعدادها من مصادر مختلفة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقد تم تصميم ((جيس للمناخ)) ليكون متاحاً لجمهور متنوّع.

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