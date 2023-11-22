منظمة الطيران المدني الدولي: الإمارات تعزز سبل الاتجاه نحو الطاقة النظيفة

أكد محمد أبو بكر الفارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي مكتب الشرق الأوسط، أن توقيت انعقاد مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي ((الإيكاو)) في الإمارات مهم جداً، تزامناً من الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة لحث الدول على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيزاً للطيران المستدام للحفاظ على البيئة.

وقال الفارع، على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي ((الإيكاو)) بشأن الطيران وأنواع الوقود البديل: إن صناعة الطيران ركيزة أساسية من دعائم اقتصاد الدول، مشيراً إلى وجود العديد من المبادرات للدول الأعضاء للاتجاه نحو الحياد المناخي وخفض الاحتباس الحراري بحلول 2050.

مثنياً على الجهود الحثيثة للدول العربية وخطواتها المهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف. وبيـن المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي، أن مسألة الوقود البديل هي من المسائل الحيوية التي ستعود بالنفع على صناعة الطيران، مؤكدا أن استضافة دولة الإمارات العربية لقمة مناخ استثنائية COP28 وقبلها اجتماع الإيكاو ومعرض دبي للطيران 2023، جميعها تصب في هدف مرجو واحد وهو تعزيز سبل الاتجاه نحو الطاقة النظيفة.