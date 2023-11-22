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خبراء: الإمارات مهدت الطريق للشركات الناشئة للاستثمار في «تكنولوجيا المناخ»

11/22/2023 7:39:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد خبراء مختصون في ((تكنولوجيا المناخ)) ضرورة دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة.

وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) نهاية الشهر الجاري، لافتين إلى أن الإمارات مهدت الطريق للشركات الناشئة للاستثمار في ((تكنولوجيا المناخ)).

كما أكد الخبراء، أهمية تحديد الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة.

وقال الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في شركة ((استراتيجي& الشرق الأوسط)) مدير قسم الاستدامة في ((بي دبليو سي الشرق الأوسط))، إن تقرير ((فيوتشر 50 لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر)) الذي أصدرته ((بي دبليو سي الشرق الأوسط))، كشف عن 50 شركة ناشئة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، تقود دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة.

وتركّز في تقنياتها على مواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال 8 قطاعات تكنولوجية أبرزها إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه بطريقة مستدامة وتكنولوجيا الصناعة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إعداد التقارير عن انبعاثات الكربون.

ولفت ((عنوتي))، إلى أن جميع مشكلات التغير المناخي حول العالم مشتركة وتتطلب تضافر الجهود بين صانعي السياسات العامة ومتخذي القرار بالاستناد إلى الأبحاث الأكاديمية والعلمية.

وأكد أن الاستثمارات في مواجهة تغير المناخ تخطت المليارات، مشيراً إلى 3 تحديات تواجه الشركات الناشئة في هذا المجال هي البيئة القانونية والتنظيمية في المنطقة.

تنافسية

بدوره، أكد ((أويسين كومان)) رئيس أسبوع أبوظبي للاستدامة في شركة ((مصدر))، أن دولة الإمارات تمتلك طاقة متجددة منخفضة التكلفة ما يمنح الشركات فيها ميزة تنافسية على الشركات في المنطقة، مشيراً إلى أهمية دمج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلسلة التوريد، وخصوصاً في ظل تعهد الدولة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن دمج الشركات المستدامة الملتزمة بصافي الانبعاثات الصفرية يسهم في التنمية الاقتصادية ويساعد على تسريع تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، وإلى وجود عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوقع أن يتمّ الكشف عن تفاصيلها خلال ((COP28)).

من جانبه، سلط عبدالله الأطرش مدير تنفيذي ((Natrify))، إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ، الضوء على التكنولوجيا الحيوية التي ابتكرتها الشركة وهي إنتاج بلاستيك حيوي من الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً، والذي يشترك في نفس الخصائص والتطبيقات مع البلاستيك المصنوع من المواد البترولية لكنه لا يسبب أي ضرر بيئي.

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