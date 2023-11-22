الاستزراع السمكي في الإمارات ركيزة أساسية تعزز استدامة الأمن الغذائي

شكّل قطاع الاستزراع السمكي في دولة الإمارات، أحد أهم الركائز الأساسية في منظومة تعزيز الأمن الغذائي، نظراً لما يمتلكه من فرص واعدة، تدعم رفع مستوى الإنتاج المحلي من الغذاء، فضلاً عن عوائده الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها التوسع في ميدان الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يحافظ على استدامة الموارد البحرية في الدولة.

وحرصت دولة الإمارات على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، بالاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي تتغلب على التحديات، وتضاعف الإنتاج، وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الغذائي المحلي. وخلال السنوات الماضية، شهد قطاع الاستزراع السمكي تطوراً لافتاً، وحظي بإقبال من المستثمرين، مدعوماً بتشجيع حكومي.

فقد بلغ عدد المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة حتى العام الماضي نحو 15 مزرعة، حيث تملك إمارة أبوظبي أكبر عدد من المزارع السمكية، ويوجد فيها 6 مزارع، كما يوجد في الفجيرة 4 مزارع، و3 مزارع في رأس الخيمة، بالإضافة إلى مزرعة واحدة في كلٍ من دبي والشارقة.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي، بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الإنتاج السمكي.

وتتسق جهود دولة الإمارات لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي، مع الأهداف المنشودة لمحور الأثر ضمن حملة استدامة، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف ((COP28))، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي، والذي يروج لكافة السبل التي ترسخ الاستدامة في جميع القطاعات، وعلى رأسها استدامة الأمن الغذائي.

حيث يستعرض هذا المحور النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات، إذ تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة، وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.