مرشحو جائزة زايد للاستدامة.. من مقاعد الدراسة إلى صناعة التغيير

في خضمّ السعي العالمي لبناء مستقبل مستدام، تقدم العقول الشابة إسهامات مؤثرة في مجال الاستدامة، وتبرهن على أن السن لا تشكل عائقاً أمام الابتكار وإحداث التغيير، وخير مثال على هؤلاء الشباب، المرشحون النهائيون لجائزة زايد للاستدامة، وهي جائزة عالمية تكرّم وتدعم رواد الاستدامة، وتسلط الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها المدارس الثانوية من جميع أنحاء العالم.

تم تأسيس الجائزة في سنة 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) في مجال العمل الإنساني والاستدامة.

ومنذ ذلك الحين، كرمت الجائزة 106 فائزين أثّرت حلولهم المبتكرة والملهمة بشكل إيجابي في حياة أكثر من 378 مليون شخص وأسهمت في تسريع التنمية المستدامة على نطاق عالمي.

وتُمنح الجائزة للفائزين ضمن 6 فئات تشمل الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل توزيع الجوائز الذي سيُعقد في 1 ديسمبر 2023 ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف (COP 28) المرتقب في دولة الإمارات.

ورشحت الجائزة لهذا العام عدداً من المرشحين النهائيين للجائزة عن مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، وجنوبي آسيا، وشرقي آسيا والمحيط الهادئ، وتستعرض الحلول المبتكرة التي يقترحها هؤلاء الشباب لمعالجة التحديات العالمية الملحة.

ويعمل طلاب ((معهد نورث فليت تكنولوجي)) في المملكة المتحدة على إطلاق مشروع طموح يتضمن توسيع مزرعة خلايا نحل، وسيتم استخدام العسل وشمع النحل في صنع منتجات مستدامة لبيعها وتحقيق دخل لمصلحة تمويل مشروعات مستدامة ستعود بالفائدة على 60 ألف طالب في 10 مدارس.

ويعمل طلاب ((المدرسة الرئاسية في طشقند)) بأوزبكستان على مشروع للحفاظ على المياه عبر تجميع مياه الأمطار من الشقق السكنية وتنقيتها لمعالجة ندرة المياه ومشكلة طوفان المياه في الأبنية.

ويتطلب مشروع مدرسة الهند الدولية العامة من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور الإسهام بما لا يقل عن 30 ساعة تطوعية سنوياً في جهود الاستدامة.

ويهدف ((مجمع كورت التعليمي)) في باكستان إلى إنشاء حديقة ذات استهلاك منخفض للمياه من أجل الحفاظ على 40% من مياه المدرسة وتحقيق الفائدة لأكثر من 300 طالب من الفئات المحرومة.

وتقترح مدرسة أوبهيزاتريك في بنغلاديش مشروعاً يشتمل على نظام مياه يعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب الآمنة للطلاب وأفراد المجتمع عبر أكشاك مياه صالحة للشرب.

ويخطط طلاب ((مدرسة بكين 35 الثانوية)) في الصين للاستفادة من الخلايا الشمسية الكهروضوئية الشفافة التي ابتكروها بتركيبها على نوافذ مبنى المدرسة لتقليل استهلاك الطاقة، وتبلغ دورة حياة هذه الخلايا 35 عاماً.

كما يهدف مشروع طلاب مدرسة ((ساوث هيل)) في الفلبين إلى الحد من سوء التغذية عبر زراعة الكربون، ويتضمن المشروع تدريب الطلاب والمزارعين والمتطوعين لإنشاء 30 مفاعلاً حيوياً وتشغيلهم بالطاقة الشمسية.