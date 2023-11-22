المجلس الأطلسي يعلن استضافة برامج موسّعة في COP28

أعلن المجلس الأطلسي أمس، عن مجموعة واسعة من البرامج التي سيستضيفها في مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، والتي تهدف إلى معالجة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالمناخ، ومن بينها الأمن والرخاء الاقتصادي والاستدامة.

وبرعاية مركز الطاقة العالمي ومركز المرونة التابع لمؤسسة أدريان أرشت روكفلر (أرشت-روك)، سيستفيد المجلس من خبراته لرفع مستوى الأفكار الطموحة لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتأقلم ومعالجة أزمة المناخ. ومن خلال المساهمات التي تقدمها 9 برامج ومراكز مختلفة، سيشمل جدول أعمال المجلس منطقة الجنوب العالمي، ومناطق الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وتحديات السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً التي يفرضها تغير المناخ. وقال فريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: لقد أوصلنا تغير المناخ الذي صنعه الإنسان إلى نقطة الانعطاف، ويشكل مؤتمر COP28 فرصة للمجتمع العالمي للقاء هذه اللحظة. وباعتبارنا منظمة مكرّسة لصياغة المستقبل العالمي مع الشركاء والحلفاء، فتقع على عاتقنا مسؤولية إعطاء الأولوية للعمل المتعلق بخفض آثار تغير المناخ والقدرة على الصمود والمشاركة بشكل كامل في الحوار المهم في المؤتمر.

ويتطلب التهديد المتمثل في تغير المناخ أن يجتمع زعماء العالم معاً لصياغة مستقبل مستدام ومرن وخالٍ من الكربون، من خلال التعاون والحوار مع الحكومات والقطاعات والمجتمع المدني والأطراف المعنية من العامة، وسيعمل المجلس على تصعيد القضايا والنتائج الرئيسة في مؤتمر المناخ من خلال عدة نقاط.

العمل معاً

تتعاون مبادرة كلينتون العالمية ومركز أرشت-روك للمرونة التابع للمجلس الأطلسي في سلسلة من الفعاليات مع الوزيرة كلينتون وتشيلسي كلينتون للفت الانتباه إلى التأثيرات المتزايدة للحرارة الشديدة على النساء والفتيات في المجتمعات الضعيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المجلس مناقشات عامة وخاصة رفيعة المستوى لدعم خفض آثار تغير المناخ والتأقلم لمعالجة الحرارة الشديدة؛ وتمويل المناخ والتأقلم والقدرة على الصمود؛ ودور أفريقيا الحاسم في تحول قطاع الطاقة العالمي؛ ومساهمات البيانات الفضائية في أبحاث المناخ؛ وغيرها. وستتم استضافة الاجتماعات في المنطقتين الزرقاء والخضراء، على هامش مؤتمر الأطراف.

حدث رئيس

سيجمع منتدى الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي في COP28 كبار صنّاع القرار في مجال الطاقة والسياسة الخارجية في العالم لوضع جدول أعمال الطاقة العالمية للعام المقبل. وسيتضمن المنتدى موضوعات أساسية لمعالجة أهداف المناخ وأمن الطاقة التي سيتم تغطيتها كقضايا ذات أولوية في COP28.

ومن بين المتحدثين داميلولا أوجونبي الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع وكادري سيمسون المفوض الأوروبي للطاقة وديفيد تورك نائب وزيرة الطاقة الأمريكية.

المنصات الهجينة

أرشت-روك هو الشريك الإداري لمركز المرونة في المنطقة الزرقاء، ويقدم منصة مركزية مختلطة للمرونة المناخية والتأقلم معه ويعرض حلولاً مالية وسياسية مبتكرة تحمي المجتمعات وسبل العيش والاقتصادات المحلية من تأثيرات المناخ المدفوعة بالحرارة الشديدة.

وسيشارك المجلس أيضاً في مركز تحول الطاقة في المنطقة الخضراء، لإعلام الجمهور والأطراف المعنية الرئيسة بالمسارات العملية لتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات.

المنشورات والتحليلات

ستسهم برامج ومراكز المجلس في نشر مدونة مباشرة ونشرات إخبارية تقدم تعليقات وتحليلات في الوقت المناسب حول التطورات في مؤتمر المناخ من خبراء إقليميين وخبراء في مجال الطاقة والمناخ التابعين للمجلس الأطلسي.

كما سيطلق المجلس تقارير حول التعاون بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة؛ والأثر المحتمل للنظم الإيكولوجية المصرفية الخضراء في أفريقيا؛ وحشد التمويلات من القطاع الخاص من أجل التأقلم، بالإضافة إلى مقالات قادة الفكر حول توقعات الطاقة للعام 2024.

وقالت جينا بن يهودا، نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي: لا يمكننا تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية والتأقلم مع تغير المناخ دون التوصل إلى إجماع عالمي لحلول عملية وطموحة.