أنقرة: لن ندخر جهداً من أجل إنجاح «كوب 28»

أكدت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية، أن تركيا لن تدخر جهداً من أجل إنجاح مؤتمر ((كوب 28)) للمناخ المقرر عقده في دبي، موضحة أنه سيكون مؤتمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمناقشات التقييم العالمي الأولي، وأن العالم سيشاهد التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأوضحت الوزارة في تصريحات خاصة لـ((البيان)) أنه تم إحراز تقدم كبير في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية في الآونة الأخيرة في جميع المجالات، ويجري الاحتفاء هذا العام بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للعلاقات بين البلدين.

وفي مارس 2023، قام البلدان بالتوقيع على ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة)) بينهما، والتي تتضمن شراكات استثمارية في العديد من المجالات المختلفة، لا سيما في حقل الطاقة المتجددة.

تطوير

وأشارت الوزارة إلى أنه في نطاق الشراكات الجاري تنفيذها، تكمن رغبة في تطوير التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من الإمارات إلى تركيا وأوروبا، وكفاءة الطاقة، والابتكار والتكنولوجيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين.

وفي مجال التغير المناخي، يؤكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ويتفقان على أهمية التعاون في تعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون، كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار أولوياتهما الخاصة والظروف الوطنية المختلفة للبلدين.

وكان التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أرسل تحذيراً صارخاً من أن الانبعاثات العالمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وتدرك تركيا واقع أن هناك حاجة ملحة لتخفيضات كبيرة في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المشتركة بموجب اتفاق باريس، لا سيما هدف 1.5 درجة مئوية. وأعلنت عن هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2053 وإصلاح التنمية الخضراء الجديد في عام 2021.

وضاعفت أيضاً هدفها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في مساهماتها المحددة وطنياً إلى 41 % بحلول 2030 من سيناريو العمل كالمعتاد. وتعمل تركيا أيضاً على تحديث استراتيجيتها طويلة الأمد لتغير المناخ وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ (2023-2030) في سياق هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفر والتحول الأخضر.

نموذج

كما أكدت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية لـ((البيان))، أن نموذج الاستثمار في مناطق موارد الطاقة المتجددة ((ييكا)) في تركيا يهدف إلى ضمان الاستخدام الكفء والفعّال لمصادر الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مناطق طاقة متجددة واسعة النطاق في مناطق مختارة.

ويعد نموذج ((ييكا)) مهماً لتركيا كأداة لمراقبة تنفيذ المشاريع المخطط لها ونقل التكنولوجيا بسرعة. وحتى اليوم، في إطار ((ييكا))، تم الانتهاء من إنشاء قدرة طاقة رياح تبلغ 2850 ميجاوات وقدرة طاقة شمسية تبلغ 3000 ميغاوات.

وتهدف تركيا إلى إنشاء مدن مستدامة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والمرونة المناخية، وفقاً لاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للمدن الذكية، وهذه الخطة ستعمل على تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتركيا من خلال توجيه الانتقال إلى المدن الذكية. وخلال برنامج متوسط الأجل لأعوام 2024 ــ 2026 سيتم تسريع التحول الأخضر في تركيا، تماشياً مع هدف صافي انبعاثات صفر لعام 2053.

وشددت الوزارة على أن تركيا لن تدخر جهداً من أجل إنجاح مؤتمر ((كوب 28)) للمناخ المقبل المقرر عقده في دبي 30 الجاري. وسيكون مؤتمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمناقشات التقييم العالمي الأولى، متوقعة أن يشاهد العالم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأوضحت أنه على مدى السنوات الماضية، تزايدت حدة وتواتر الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك الأحداث المناخية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات.

أضرار

وأضافت الوزارة التركية، أن المناقشات لتحديد ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار مستمرة في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ. وبوصفها دولة تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعد واحدة من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، تدرك تركيا تماماً الحاجة الملحة لتقليل الخسائر والأضرار ومعالجتهما.

وأكدت أن تركيا تشارك بنشاط في المناقشات المتعلقة بترتيبات التمويل للخسائر والأضرار وتبدي جهداً كبيراً في التوصل إلى نتائج ناجحة. وتحقيقاً لهذه الغاية، من الأهمية بمكان العمل بشكل جماعي ضمن عدم تخلف أحد عن الركب.