شمّا بنت سلطان وعبدالله النعيمي ينالان الدكتوراه الفخرية لإسهاماتهما في الاستدامة

احتفلت جامعة هيريوت وات دبي بالإنجازات الإماراتية المتميزة والمساهمات القيمة للدولة من خلال منح الدكتوراه الفخرية للشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.

ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق خلال حفل التخرج الشتوي الذي أقيم في دبي وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي نهاية الشهر، وتم منح الدرجتين تقديراً لمساهماتهما البارزة في مجال الاستدامة.

وقامت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة جامعة هيريوت وات دبي رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدبة لمجموعة شركات عيسى صالح القرق (ESAG) ومقرها دبي بتسليم الدرجات العلمية.

وقالت الدكتورة رجاء القرق: تعد كل من الشيخة شمّا ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي مثالين استثنائيين قادرين على إحداث تأثير هادف في المجتمع، وسيكونان قدوة ملهمة للأجيال القادمة في الإمارات. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) قريباً في دبي، فهذا هو الوقت المثالي لتقدير ومكافأة مساهماتهما في الاستدامة.

وقد حصل ما يقرب من 400 خريج على شهاداتهم في حفل التخرج للاحتفاء بعملهم الجاد وطموحهم.

وأعربت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيسة جامعة هيريوت وات دبي، عن اعتزازها بالخريجين، وقالت ماكغريجور: يمثل حفل التخرج اليوم علامة فارقة، وتتويجاً لسنوات من العمل الشاق والمثابرة والالتزام بالتميز فأنتم على أهبة الاستعداد للدخول في مستقبل مليء بالإمكانات والفرص.

وفي عام 2023، تم اختيار الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان قائدة عالمية شابة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وهي مناصرة متحمسة للعمل المناخي، والرئيسة التنفيذية للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي (UICCA).

كما يتمتع معالي الدكتور عبدالله النعيمي بحضور قوي في الساحتين العامة والأكاديمية في الإمارات.