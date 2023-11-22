«دبي للمستقبل» تستعرض 12 فرصة لمواجهة التغيّر المناخي

أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل تقريراً استعرض 12 فرصة مستقبلية واعدة في مجال تعزيز الاستدامة ودعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف ((COP28)) بدبي أواخر نوفمبر الحالي.

ويمثل هذا التقرير إصداراً خاصاً من ((تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية)) الذي تصدره بشكل دوري، ويتضمن أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي في قطاعات الحفاظ على الطبيعة ومصادر المياه والطاقة والزراعة وجودة الهواء والغذاء وحماية البيئة والمحيطات والغابات والغطاء الجليدي وغيرها.

وشارك في إعداد التقرير نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين من خلال مشاركة خبراتهم ورؤاهم المستقبلية حول 12 فرصة من الفرص المتعلقة بالطبيعة التي تركز جميعها على تحقيق النمو والازدهار وتحسين جودة الحياة وبما يسهم بالحفاظ على كوكب الأرض ونظمه البيئية.

محطة فاصلة

وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28: ((إن المؤتمر يمثل محطة فاصلة بين اتفاق باريس ومستهدفات 2030، ونحن بحاجة أن يلتزم العالم باتخاذ إجراءات تحقق نقلة نوعية ضمن جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

حيث نمتلك فرصة رائعة لتحقيق التقدم الجذري المطلوب بوضع الطبيعة في صميم الجهود العالمية الخاصة بالعمل المناخي العالمي، فمن خلال الحفاظ على أنظمتنا البيئية ومصادرها والعمل على استعادتها في الغابات مروراً بالتربة إلى غابات القرم والمحيطات، سيمكننا تحقيق خطوات مذهلة تنعكس بالحفاظ على كوكبنا وعلى حياة البشر)).

ومن جانبه أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن العالم بحاجة لتوحيد جهود الحكومات والمؤسسات والأفراد لمواجهة التحديات المناخية الخطيرة.

مشيراً إلى أن التعريف بالفرص المتاحة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ يمثل أبرز وسيلة لتحديد الأولويات وتصميم الخطط المستقبلية التي تسهم بتوفير أفضل مستويات جودة الحياة للأجيال القادمة.

وأضاف: ((نهدف من هذا التقرير إلى استشراف مجموعة من توجهات وتحولات المستقبل لإحداث تغيير جذري في طريقة تفكيرنا وعقلياتنا وسلوكياتنا ومفاهيمنا، وستشكل هذه الفرص إضافة للحوارات التي سيشهدها مؤتمر الأطراف ((COP28))، وندعو المبتكرين ومصممي المستقبل ورواد الأعمال والمعنيين لدراسة هذه الفرص والآراء والأفكار، وإطلاق العنان للخيال نحو مزيد من الأفكار التحولية من أجل مستقبل أفضل لنا ولكوكب الأرض)).

إعادة بناء الطبيعة

وتتمثل الفرصة الأولى التي تطرق إليها التقرير في أهمية التوقف التدريجي عن الاستخدام المفرط للأراضي وما ينتج عنه من تقليص للغطاء النباتي، في استعادة التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية والحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

وأكدت هدى الشكعة، مديرة قسم الاستراتيجية والتخطيط الحضري في شركة ((جيهل أركيتكس)) بدولة الإمارات، أن هذا المفهوم الجديد المتمثل في إعادة إحياء الأراضي الطبيعية والحياة البرية يعد نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيعة والبشر، ويجب أن تشهد العديد من المدن تحولاً ثقافياً يدفع سكانها إلى تقدير جمال المساحات الطبيعية، والعمل على استكشاف طرق حماية هذه المساحات وترميمها، والحد من التهديدات التي تواجهها مثل النمو المفرط والتلوث والتصحر.

موارد مستدامة

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن تعزيز استدامة موارد المياه من خلال تطوير أساليب إعادة تدوير المياه والتخطيط الصحيح لاستخدامها في ظل تفاقم خطورة التحديات المرتبطة بنقص المياه في مختلف مناطق العالم.

وقال يوسوك مايدا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة ((ووتا بوكس)) في اليابان: توجد العديد من الحلول المرنة في هذا المجال مثل بناء أنظمة لا مركزية وصغيرة النطاق لإعادة استخدام وإعادة تدوير المياه، بحيث تجمع بين أنظمة إعادة تدوير المياه المدمجة وأجهزة التحكم المستقلة.

تستطيع هذه الأنظمة، التي يمكن بنائها وتشغيلها بشكل سريع، أن تقدم خدمات مياه عالية الجودة باستخدام الحد الأدنى من المياه العذبة في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي أو من ضعف البنية التحتية.

طاقة لا تنفد

وركزت الفرصة الثالثة على مفهوم الاندماج النووي الذي يرى فيه بعض العلماء أنه قد يكون حلاً مستقبلياً مناسباً لتوفير إمدادات غير محدودة من الطاقة دون التسبب في انبعاثات كربونية، فضلاً عن توفير ما يكفي من الوقود لتلبية الطلب العالمي على مدى مئات السنين، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً في مجال إنتاج الطاقة.

وقال الدكتور طوني رولستون من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة: ((من الصعب التنبؤ بمدى توسع طاقة الاندماج النووي وتكلفة الإنتاج، إذ ما زالت عملية الاندماج في مراحل تطويرها الأولية. أما تكاليف طاقة الاندماج فستعتمد بشكلٍ جوهري على 3 عوامل رئيسية هي: تكاليف بناء هذه الأنظمة المعقدة والجديدة، ومدى توافر النظام (أي المدة التي يتم خلالها توليد الطاقة)، ومدى كفاءة تحويل الحرارة الناتجة عن الاندماج إلى طاقة قابلة للاستخدام)).

استعادة الغطاء الجليدي

ويسهم تنسيق الجهود في مختلف التخصصات لاستعادة الغطاء الجليدي في القطب الشمالي والأنهار الجليدية فوق القمم الجبلية، في خفض درجة حرارة الأرض والمحيط، والحد من انبعاثات غاز الميثان المحتجز في الغلاف الجوي.

وقال فرانسيس بورتر، مدير أول في قسم الاستدامة في شركة ((موت ماكدونالد))، بدولة الإمارات العربية المتحدة: ارتفعت مستويات البحار بين عامي 2013 و2022 بمعدل 4.62 ملم سنوياً. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن وتيرة هذا المعدل أسرع بنسبة 40% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين عامي 2003 و2012.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الارتفاع في مستويات البحار تداعيات على حياة سكان المناطق الساحلية؛ إلا أنه من الممكن الحد من هذه التداعيات من خلال تضافر الجهود لاستعادة الغطاء الجليدي وسماكته.

محطات بحرية دولية

وتتمحور إحدى الفرص التي تناولها التقرير حول استحداث هيئة دولية محايدة تركز على حماية النظم البيئية للمحيطات الدولية واستعادة صحتها، وزيادة المنافع الاقتصادية المرتبطة بها، ودعم الابتكارات التي تعززها.

وقالت ريبيكا هوبارد، مديرة ((تحالف أعالي البحار)): نحن على مشارف حقبة جديدة سنشهد خلالها حوكمة دولية للمحيطات عبر معاهدة أعالي البحار، التي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة رسمياً في 19 يونيو 2023.

وتعد تقدماً نوعياً في الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على كوكب الأرض. توفر هذه المعاهدة الإطار القانوني الأول من نوعه لحماية الحياة في المحيطات والمياه الدولية خارج نطاق الاختصاصات القضائية الوطنية، وتتيح أول فرصة عالمية حقيقية لمعالجة تحديات الحوكمة التي أضرت بالمحيطات وتركتها عرضة للاستغلال المفرط.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه حان الوقت لوضع خطة مئوية لتنمية كوكب الأرض، وتنفيذ هذه الخطة في إطار مساعي تحسين حياة شعوب العالم. ولتحقيق ذلك، لا بد من وضع إطار تعاون عالمي طويل الأمد لاستعادة النظم البيئية وتعزيز التنوع الحيوي وحمايتهما.

وقالت جوانا بيرشيز هاتفيلد، مديرة ((مجموعة الاستدامة في أفريقيا)): لا بد من مواءمة الأهداف طويلة الأمد الرامية إلى استعادة صحة المنظومة البيئية والحفاظ عليها عبر جميع أطر العمل الموضوعة على المدى القصير، بما يساعد في وضع أهداف عالمية موحدة وخرائط طرق واضحة وسهلة التنفيذ، وتنسيق الجهود بشكلٍ أكثر فعالية، وخفض التكاليف التي تتحملها الكيانات المشاركة لضمان الامتثال وإعداد التقارير.

حياد مناخي

ولم يعد تحقيق الحياد المناخي وصافي الانبعاثات الصفري هدفاً بعيد المنال في ظل الإنجازات التقنية والتعاون العالمي غير المسبوق الذي نشهده في هذا العصر. ومع تحول هذا الهدف إلى حقيقة، ستستعيد النظم البيئية توازنها.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة: ((إن استطعنا أن نعكس المسار الحالي لخسائر النظم البيئية، سيساعدنا ذلك على معالجة الكثير من تحديات تغير المناخ.

كما أن الحفاظ على الطبيعة وضمان سلامتها يعزز من قدرتها على التحمل، ويحسن من جودة حياة الإنسان ويضمن سلامة كوكب الأرض. وتمثل الحلول القائمة على الطبيعة ثلث الإجراءات الرامية للحد من تغير المناخ بحلول العام 2030 والتي تهدف للإبقاء على ارتفاع الحرارة دون درجتين مئويتين)).

وقد تسهم تطورات علم المواد والأتمتة والذكاء الآلي المتقدم خلال الفترة المقبلة بالوصول قريباً إلى إمكانية امتصاص الانبعاثات والجسيمات الدقيقة حسب الطلب في أي مكان حول العالم.

وقالت الدكتورة ديانا فرنسيس، رئيسة مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية في ((جامعة خليفة)): يمكن اعتماد هذه التقنية في المدن والمناطق الصناعية القريبة من مصادر الانبعاثات، ليتم التقاط الجسيمات الدقيقة من المصدر قبل أن تنتشر على نطاق أوسع وتؤدي إلى تلوث الهواء.

استجابة سريعة

ومن أهم الفرص التي تناولها التقرير أيضاً إنشاء هيئات تشريعية لا مركزية ذات فكر استشرافي تعمل على الاستجابة بمرونة للمجموعات التي تدعمها والتحديات التي تواجهها.

وقالت كرستين موريسون، من المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات: ((ستضطلع هذه الهيئات بدور مهم للغاية في التقييم السريع والشامل للتقنيات الجديدة المصممة للمساعدة في معالجة الخلل في التوازن البيئي والمناخي، وإيجاد التشريعات الملائمة مثل حظر التقنيات القديمة أو غير الفعالة أو الضارة بالبيئة.

وتتضمن فرص التقرير أيضاً إنشاء نظام تقييم رقمي للمناخ يتيح للحكومات والشركات والأفراد احتساب التأثير البيئي في الوقت الفعلي، ويكشف التأثيرات المحتملة لسياسات وخيارات الاستثمار، ويرسم صورة أوضح لتأثر قراراتنا في البيئة؟

وقال بوشبام كومار، مستشار اقتصادي أول في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ((نحن بحاجة إلى دليل توجيهي يوضح الآثار المحتملة على أجيال المستقبل لبعض السياسات المقترحة حول استخدام رأس المال الطبيعي والاستثمار فيه، بما يدعم قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030)).

أبرز الفرص الواعدة لحماية المناخ وكوكب الأرض:

التوقف التدريجي عن الاستخدام المفرط للأراضي يسهم باستعادة التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية

تطوير أساليب إعادة تدوير المياه والتخطيط الصحيح لاستخدامها يضمن تعزيز استدامة مواردها

التطور التكنولوجي وتعزيز التعاون العالمي سر النجاح في الوصول إلى صفرية الانبعاثات

التقنيات المناخية الحديثة تسرّع تطور تطبيقات تنقية الهواء من الانبعاثات والجسيمات الدقيقة حسب الحاجة وعند الطلب

تطوير التشريعات عامل مهم في إدارة وتوظيف التقنيات المصممة للمساعدة في معالجة التحديات البيئية والمناخية

إنشاء نظام تقييم رقمي للمناخ سيتيح للحكومات والشركات والأفراد احتساب التأثير البيئي في الوقت الفعلي

التقدم في التقنيات الزراعية يقلل من الحاجة لكميات كبيرة من مياه الري