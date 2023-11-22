تعزيز التعاون المالي بين أبوظبي وهونج كونج

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في هونج كونج، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز شراكاتهما المستمرة في التقنيات المالية، لا سيما بمجالات تبادل البيانات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والتعاون التجاري للترويج للخدمات المالية الشاملة والمبتكرة، وذلك بالاستفادة من التقنيات المالية والبيانات المتوفرة في كلا السوقين.
وقع المذكرة كولين بو، المدير التنفيذي (البنية التحتية المالية) لدى سلطة النقد بهونج كونج، وواي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي.
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