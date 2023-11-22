غرفة دبي العالمية تستقطب 92 شركة منها 15 متعددة الجنسيات

أعلنت غرفة دبي العالمية؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تفاصيل إنجازاتها خلال الفترة يناير- سبتمبر الماضيين، حيث نجحت في استقطاب 92 شركة جديدة إلى الإمارة شملت 15 شركة متعددة الجنسيات، و77 شركة صغيرة ومتوسطة، في حين دعمت كذلك توسع 33 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية، إما من خلال تعزيز صادراتها أو تأسيس وجود خارجي لها.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «من خلال خدماتنا ومواردنا وشبكات علاقاتنا مع القطاعين العام والخاص، ندعم شركات دبي لتوسيع أعمالها والاستفادة من فرص الاستثمار والتصدير المتنوعة في الأسواق الخارجية. كما نواصل الاستفادة من شبكة مكاتبنا المتنامية في جميع أنحاء العالم لجذب الاستثمارات إلى دبي، ودعم الشركات الأجنبية لتأسيس أعمال لها في الإمارة. وتلتزم الغرفة بتعزيز التجارة والاستثمار في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033».

وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة لها في مدينة هو شي منه الفيتنامية، ومدينة ميلانو الإيطالية، وفي العاصمة الفرنسية باريس خلال الربع الثالث من العام الجاري لتعزيز تواجدها في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وتعمل هذه المكاتب على إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي، كما تلعب دوراً محورياً في استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى دعم التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وبذلك تكون غرفة دبي العالمية قد افتتحت مع نهاية الربع الثالث 9 مكاتب تمثيلية خارجية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مما يؤكد أنها على المسار الصحيح للمضي قدماً في تحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال» بإنشاء 50 مكتباً تمثيلياً بحلول عام 2030.

وأطلقت الغرفة خلال العام الجاري مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. ونظمت الغرفة 4 بعثات إلى كل من أسواق آسيا الوسطى (أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان) ولندن وجوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى هونغ كونغ. وأطلقت الغرفة خلال العام الجاري «سلسلة التوسع العالمي»، والتي تهدف إلى دعم النمو الدولي للشركات المحلية وتعزيز توسعها في الأسواق العالمية، ونظمت فعاليتين ضمن هذه المبادرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمشاركة أكثر من 100 شركة.

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تعمل على دعم رؤية دبي في التوسع إلى الأسواق العالمية الجديدة، وإقامة شراكات اقتصادية عابرة للحدود، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم. وتهدف الغرفة إلى الوصول إلى 30 سوقاً عالمية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارة عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية الخارجية.

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