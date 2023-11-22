اكتمال المرحلة الأولى من «آفاق دبي» لمسارات الطائرات بدون طيار

أعلنت بلدية دبي وهيئة دبي للطيران المدني اكتمال المرحلة الأولى من مشروع ((آفاق دبي))، المعني بوضع معايير تخطيطية لمسارات الطائرات بدون طيار في الأجواء منخفضة الارتفاع ومواقع المطارات والمهابط المخصصة لها، بما يتوافق مع قواعد واشتراطات الطيران والبناء، فيما يعزز المشروع جاهزية الإمارة لاستخدام الطائرات بدون طيار، والتوسع في استخدام التطبيقات ذات الصلة، وذلك وفق إطار تنظيمي وتخطيطي شامل يدعم أهداف دبي واستراتيجياتها وخططها المستقبلية في مجال التنقل الجوي.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مشروع ((آفاق دبي)) من المشاريع الرائدة التي تعمل عليها البلدية مع هيئة دبي للطيران المدني، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين، تأكيداً لريادة وتفوق دبي ودعم تطلعاتها وخططها المستقبلية في مجال التنقل الجوي، وتحديد مسارات وتطبيقات الطائرات بدون طيار على المستوى العالمي، كما يجسد المشروع جهود بلدية دبي في تبني أحدث التقنيات والحلول لتطوير منظومة جيومكانية رائدة وتنفيذ المشاريع المبتكرة، بما يدعم جاهزية البنية التحتية وقدرتها على التأقلم السريع مع التقنيات الحديثة في مجال الخرائط الجوية، وبما يسهم أيضاً في تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية، وتحفيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ضمن القطاع.

وقال الهاجري: ((سيعزز المشروع عند الانتهاء منه جاهزية دبي لاستخدامات الطائرات بدون طيار، وكذلك، خدمة التوصيل الجوي وبمسارات واضحة ومحددة، ما سيرسخ تنافسية الإمارة وأسبقيتها عالمياً بتوفير البيانات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار مع تأكيد أعلى مستويات الدقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية)).

من جهته، أكد محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، أهمية مشروع ((آفاق دبي)) في كونه يجسد تطلعات دبي الريادية نحو ترسيخ تنافسيتها العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لصناعة الطائرات بدون طيار، وذلك ضمن بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.

وقال أهلي: ((عملت الهيئة مع بلدية دبي والشركاء الاستراتيجيين على دعم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع المهم، الذي يعزز ويدعم خطط دبي لتتبوأ مركزاً ريادياً في الاستعداد للمستقبل وصناعته، ويواكب التفكير المستقبلي والابتكار لبناء الجاهزية نحو المستقبل، من خلال مبادرة القبة الجوية لسماء دبي الهافة لتحويل أرجاء المدينة إلى بنية تحتية افتراضية للمجال الجوي الخاص بنظم الطائرات بدون طيار، تقوم بالربط بين الأماكن والمباني من خلال مهابط ومطارات مصغرة في مختلف أنحاء الإمارة، كما تُمكن الجهات العامة والخاصة من تقديم الخدمات المرتبطة بتشغيل تلك الأنظمة، والتي ستشكل رافداً اقتصادياً مهماً لاقتصاد دبي، من خلال تصميم وتطوير نظام أعمال متكامل لخدمات التنقل الذكي والشحن الجوي وخدمات التوصيل والمسح والتصوير والتفتيش الفني داخل الإمارة)).

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن التقدم والنجاح في استخدام نظم الطائرات بدون طيار اعتمدا على التشريعات التي تنظم استخدامها، خصوصاً القانون رقم (4) لعام 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي، والذي يبين كيفية تنظيم الأنشطة المتعلقة بهذا المجال، ويوضح اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني وكافة الجهات الحكومية المعنية كشركاء استراتيجيين في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وستوفر البلدية من خلال المشروع الدعم للشركاء عبر توفير قواعد بيانات التوأم الرقمي الجيومكاني لدبي، التي تتكون من خرائط ثلاثية الأبعاد لمعالم ومنشآت المدينة، مع توفير حلول جيومكانية رائدة ومعايير تخطيطية وعكس البيانات على لائحة تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي.

المرحلة الأولى

وتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ((آفاق دبي)) في ((واحة دبي للسيليكون))، والتي جرى خلالها دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي لاشتراطات وتشريعات وسياسات لوائح وقوانين تخطيط الأجواء المنخفضة الارتفاع، وعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، وسياسة الخصوصية، وأمن وسلامة الملاحة الجوية.

كما عُقدت اجتماعات مع الجهات المعنية لدراسة دور كل جهة وتقييم البيانات ثلاثية الأبعاد، والاشتراطات التخطيطية المتاحة والتكنولوجيا المستخدمة، وذلك بهدف تحديد وتوثيق أبرز التحديات، وتنفيذ مشروع تجريبي على منطقة الدراسة بحيث تُراعي تطبيق الاشتراطات والمحددات التخطيطية المقترحة على منطقة ((واحة دبي للسيليكون))، من خلال نظام ذكي وعن طريق بناء خرائط ثلاثية الأبعاد للمسارات التخطيطية لاستخدامات الطائرات بدون طيار، ومواقع مهابط الطائرات، إضافة إلى وضع توصيات للوضع المستقبلي المثالي عن طريق تشكيل مجموعة عمل من جميع الجهات المعنية، وذلك لوضع إجراءات تضمن إعداد الإجراءات والحلول بخطوات واضحة.

ووقعت البلدية اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع هيئة دبي للطيران المدني، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، للتعاون والتطوير في إطار((آفاق دبي))، والاستفادة من الخبرات المتبادلة فيما بينها لتشكيل مخطط شامل للبيانات الجغرافية بدبي، والتي تتضمن بيانات جغرافية للبُنى التحتية التي تستخدم قطاع الطائرات بدون طيار، إضافة إلى تنظيم القطاع بالإمارة.

منطقة الدراسة في واحة دبي للسيليكون بها:

1 - نظام ذكي يشمل بناء خرائط ثلاثية الأبعاد للمسارات التخطيطية لاستخدامات الطائرات بدون طيار

2 - مواقع مهابط الطائرات

3 - تشكيل مجموعة عمل من جميع الجهات المعنية

4 - إجراءات تضمن إعداد الحلول بخطوات واضحة

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