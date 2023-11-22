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سوق أبوظبي يدرج صكوكاً خضراء بالدرهم

11/22/2023 7:39:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صكوك خضراء بقيمة 1.3 مليار درهم صادرة عن بنك أبوظبي الأول، ويمثل هذا الإدراج الخامس لأداة دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يهدف هذا الإصدار، الذي يعد الأكبر من نوعه لصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي وبأدنى تسعير لمؤسسة مالية إماراتية، إلى دعم أهداف الإمارات في دفع عجلة اقتصاد أخضر ومتنوع ومرن. وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يسعدنا أن نرحب بإدراج بنك أبوظبي الأول للصكوك الخضراء مؤكدين بذلك التزامنا بالاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يمثّل هذا الإدراج إنجازًا مهمًا في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح في تحقيق نتائج مثمرة على المستويين الاجتماعي والبيئي.

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