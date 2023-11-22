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«الإمارات الإسلامي» ينظّم برنامجاً تعليمياً للطلاب

11/22/2023 7:39:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّم بنك الإمارات الإسلامي، برنامجاً تعليمياً مالياً شاملاً لطلاب المرحلة الثانوية في مدرسة دار المعرفة الخاصة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي المالي والمسؤولية المالية كمهارة أساسية لدى الأجيال الشابة، وهي تندرج ضمن إطار التزام المصرف بضمان الرفاهية المالية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدة الطلاب في الدولة على تطوير أساس مالي أقوى.

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