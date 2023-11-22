«الإمارات الإسلامي» ينظّم برنامجاً تعليمياً للطلاب

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظّم بنك الإمارات الإسلامي، برنامجاً تعليمياً مالياً شاملاً لطلاب المرحلة الثانوية في مدرسة دار المعرفة الخاصة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي المالي والمسؤولية المالية كمهارة أساسية لدى الأجيال الشابة، وهي تندرج ضمن إطار التزام المصرف بضمان الرفاهية المالية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدة الطلاب في الدولة على تطوير أساس مالي أقوى.
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