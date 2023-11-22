سوق دبي يرتفع 0.30 % ويربح 814 مليون درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.30 % أو ما يعادل 11.95 نقطة، أمس، مغلقاً عند مستوى 3996.99 نقطة، ليربح السوق نحو 814 مليون درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 674.04 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 674.86 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم ((الوطنية للتأمينات العامة)) ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفع بأكثر من 6.7 %، ليغلق عند 3.99 دراهم. وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم ((الصقر الوطنية للتأمين)) بنحو 17.25 مليون سهم بسعر 0.729 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.57 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ((دبي للاستثمار)) 2.6 %، و((أرامكس)) 2.36 %، و((تيكوم)) 1.9 %، و((الخليج للملاحة)) 0.43 %، و((ديوا)) 0.4 %، و((دبي الإسلامي)) 0.18 %، و((إعمار العقارية)) 0.14 %. واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 68.97 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 44.9 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 25.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 50.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بـ107.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بـ 57.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9532.79 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.09 %. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 209.3 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 99.16 مليون درهم، ثم ((كيو القابضة)) بسيولة 74 مليون درهم، ليغلق عند 3.26 دراهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم الجرافات البحرية 9.5 %، وحياة للتأمين 6.25 %، وبنك أم القيوين الوطني 5.3 %، وأي دي سي كوربوريشن 4.9 %، وألفا ظبي 0.96 %، والدار العقارية 0.18 %.

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 3.8 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.546 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.550 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و674.86 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم سيولة ناهزت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 964.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، و238.8 مليون درهم في سوق دبي.

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