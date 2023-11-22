احتجاز الكربون لا يكفي وحده حلاً ناجعاً لمشكلات التغيّر المناخي

الكاتب يترأس مفوضية تحولات الطاقة

تنطلق بدبي في 30 نوفمبر فعاليات قمة المناخ ((كوب 28))، وحدد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، هدفاً ينطوي على الاتفاق على إجراءات من شأنها الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. ولن يكون ذلك ممكناً، إلا إذا انخفضت الانبعاثات الكربونية من نظم الطاقة، التي تبلغ قرابة 34 غيغاطن سنوياً، بسرعة لتصل إلى صاف صفري بحلول حوالي العام 2050.

وهناك طريقتان فقط لتحقيق هذا الهدف، إما عبر خفض سريع لاستخدام كافة أنواع الوقود الأحفوري، مثل: الفحم والنفط والغاز، أو من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، لكن السؤال الحاسم هنا يتمحور حول كيفية خلق توازن بين الاثنين.

وينبئ التقدم التكنولوجي بإمكانية تقليصنا لاستخدام الوقود الأحفوري على نحو أسرع مما كنا نعتقد سابقاً، إذ تقل تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 85 % عما كانت عليه في 2010. أما طاقة الرياح، فواجهت أخيراً تحديات تتمثل في ارتفاع التكاليف، لا سيّما في ما يتعلق بالتمويل والتوربينات، لكن اتجاه تكاليفها على المدى الطويل ما زال هبوطياً.

وفي الوقت ذاته، تتقدم تكنولوجيا صناعة البطاريات على نحو أسرع من المُتوقع، ما يحفز عملية النقل البري كهربائياً. وتبلغ نسبة مبيعات سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالكهرباء في الصين 35 %. ونعرف حالياً كيفية تقليل الانبعاثات إلى نسبة قريبة من الصفر، حتى في القطاعات الاقتصادية التي يُفترض بأنها صعبة، مثل الطيران والشحن والصلب والأسمنت والكيماويات.

وقبل 6 أعوام، كان كثير من الخبراء يعتقدون بأن الطريقة الأساسية لإزالة الكربون من إنتاج الحديد تنطوي على إضافة تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه في الأفران اللافحة، التي ما زالت تحرق فحم الكوك. لكن يتضح حالياً أن الاختزال المباشر للهيدروجين، أو استخدام هيدروجين أخضر بنسبة 100 % بدلاً من الغاز الطبيعي، سيلعب عمّا قريب دوراً بارزاً، وسيخفض الطلب على فحم الكوك بأكثر من 80 % بحلول 2050.

بصفة عامة، يتوقع التقرير الأخير الصادر عن مفوضية تحولات الطاقة انخفاض استخدام الغاز، بما يتراوح بين 55 % و70 % بحلول 2050، وانحسار استخدام النفط بما يتراوح بين 75 % و95 %، وتضاؤل استخدام الفحم بنسبة بين 80 % و85 %. وسيكون الحد الأدنى من هذه النطاقات متماشياً مع وضع حد للاحترار العالمي عند حوالي 1.7 درجة مئوية، وتنبئ الحدود العليا ببلوغ 1.5 درجة مئوية.

ومع ذلك، لن تكون هذه التخفيضات كافية للحد من الاحترار العالمي عند درجات الحرارة هذه دون احتجاز الكربون وتخزينه. ففي صناعة الأسمنت، وبغض الطرف عن مصدر الطاقة المُستخدم، فالعملية الكيميائية ذاتها تنتج قدراً من ثاني أكسيد الكربون. وربما يكون استمرار استخدام الوقود الأحفوري بجانب احتجاز الكربون وتخزينه الحل الأقل تكلفة في قطاعات أخرى، خاصة عندما تكون وسائل حرق الوقود قد بُنيت حديثاً.

ولذلك، ترى المفوضية دوراً حيوياً لاحتجاز الكربون وتخزينه عند تطبيقه على العمليات الصناعية، لكنه محدود مع ذلك، في ظل احتجاز وتخزين 4 غيغاطن تقريباً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2050. ولذا، يجب أن يكون 85 % من تقليل الانبعاثات ناتجاً من خفض استخدام الوقود الأحفوري وبنسبة أقل من 15 % من تطبيق احتجاز الكربون، في ضوء إنتاج حرق الوقود الأحفوري نحو 32 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون.

وسيتطلب وضع حدّ للاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية أيضاً عمليات إزالة هائلة لثاني أكسيد الكربون، إما بحلول طبيعية مثل إعادة تشجير الغابات، وإما باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الجو مباشرة وتخزينه بصورة دائمة تحت الأرض. وكلا الحلين ممكن من الناحية الفنية، ويمكن تحقيق عمليات إزالة تراكمية تصل إلى 150 غيغاطن على مستوى العالم بحلول 2050 من خلال توفير التمويل الكافي.

لكن التقدم الحالي في استخدام تكنولوجيات احتجاز الكربون مثيرة للإحباط، إذ يظل حجم أرصدة إزالة الكربون التي تشتريها الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية هامشياً. ولم تنخفض تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه على نحو كبير على مدى العقد الماضي، خلافاً لتكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح والبطاريات، كما أن وتيرة تطوير احتجاز الكربون تقل عمّا نحتاجه للوفاء حتى بالدور المحدود الذي تتوقعه المفوضية.

ويترتب على كل ذلك أمران، الأول هو وجوب تسريع استخدام تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه. أمّا الثاني، وفي ضوء التقدم البطيء في هذا الصدد، فسيكون من غير الحكيم افتراض ازدياد معدلات احتجاز الكربون وتخزينه مستقبلاً، على نحو يفوق ما توقعته المفوضية في تقريرها، بل واستغلاله لتبرير الاستخدام واسع النطاق للوقود الأحفوري.

يتعين على الحكومات إذاً تبني سياسات، تساعد على خفض الطلب على الوقود الأحفوري بالوتيرة المطلوبة، وضمان تماشي المعروض منه مع هذا الخفض. لا يحتاج العالم لاكتشاف حقول نفط وغاز جديدة. ويجب ترك الغالبية العظمى من احتياطات الوقود الأحفوري المؤكدة في باطن الأرض كما هي. وفي حين توجد حاجة لقدر ما من الاستثمارات لدعم إنتاج كافٍ من الحقول الموجودة بالفعل، فإن القدر المطلوب يقل كثيراً عما تخطط له شركات النفط والغاز حالياً.

عموماً، يجب أن تلتزم البلدان في قمة ((كوب 28)) بدبي بخفض تدريجي سريع لاستخدام كافة ألوان الوقود الأحفوري، ووضع حدّ للوهم الذي يذهب إلى أن الاستخدام غير المحدود لتكنولوجيا احتجاز الكربون، قد يجعل من استمرار الإنتاج الكبير للوقود الأحفوري متماشياً مع الحدّ من الاحترار العالمي عند مستوى آمن.

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