الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتوح المصدر.. صندوق «باندورا للشرور»

إنها قضية تبرز بسرعة كواحدة من أهم الانقسامات التكنولوجية والأيديولوجية المتنامية في عصرنا: هل يجب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية مفتوحة أم مغلقة المصدر؟ يجب أن نعلم أن الكيفية التي سيتطور بها هذا السجال ستؤثر على إنتاجية اقتصاداتنا واستقرار مجتمعاتنا، ومصائر بعض أغنى شركات العالم.

يقول مؤيدو النماذج مفتوحة المصدر، مثل لاما 2 من شركة ميتا وبلوم من شركة هاجينج فيس اللتين تمكنان المستخدمين من تخصيص برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية القوية بأنفسهم، إن ذلك يعمل على توسيع الوصول إلى التكنولوجيا، وتحفيز الابتكار، وتحسين الموثوقية عبر تشجيع الرقابة الخارجية.

وبالإضافة إلى أن النماذج مفتوحة المصدر أرخص بكثير في التطوير والنشر، فإن النماذج الصغيرة المفتوحة تضيف عنصر المنافسة إلى مجال تهيمن عليه الشركات الأمريكية الكبيرة مثل جوجل ومايكروسوفت وأوبن إي آي والتي استثمرت المليارات في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الضخمة المغلقة، والتي تتحكم بها بقوة.

من جانبهم، يجادل المعارضون بأن النماذج المفتوحة تخاطر بفتح صندوق ((باندورا للشرور)) والمشكلات حيث يمكن للجهات الإجرامية استغلالها لنشر معلومات زائفة محددة على نطاق عالمي، بينما قد يستخدمها الإرهابيون لتصنيع أسلحة سيبرانية أو بيولوجية.

وقد حذر جيفري هينتون، وهو واحد من رواد الذكاء الاصطناعي الحديث، من أن ((خطر المصادر المفتوحة هو أنها تمكن المزيد من المجانين من فعل أشياء أكثر جنوناً)).

كذلك، فإن تاريخ شركة ((أوبن إي آي))، التي طورت برنامج المحادثة الآلية ((شات جي بي تي))، في ذاته يقدم الكثير من الدروس. وكما يوحي اسمها، تأسست شركة الأبحاث عام 2015 مع الالتزام بتطوير تكنولوجيا مفتوحة ومتاحة المصدر قدر الإمكان.

لكنها فيما بعد تخلت عن هذا النهج لأسباب تتعلق بالتنافسية والأمان. لذلك صرح إليا سوتسكيفر، كبير العلماء في شركة أوبن أيه إي إلى موقع ذا فيرج: ((بكل صراحة ووضوح، لقد كنا مخطئين تماماً)). وقال إنه بمجرد أن أدركت شركة أوبن إي آي أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها ستكون ((قوية بشكل لا يصدق))، لم يكن من المنطقي تقديمها كمصدر مفتوح.

وأضاف: ((أنا متأكد تماماً أنه في غضون بضع سنوات، سيكون من الجلي للجميع أن برامج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ليست أمراً حكيماً بالمرة)). ويرد مؤيدو النماذج المفتوحة بشيء من السخرية حيال أن فكرة النماذج الاصطناعية التوليدية مفتوحة المصدر تمكن الناس من الوصول إلى المعلومات التي لا يمكنهم العثور عليها خلاف ذلك عبر الإنترنت، أو عن طريق عالم محتال ومخادع.

كما يسلطون الضوء على المصلحة الذاتية لشركات التكنولوجيا الكبرى في الصراخ حول مخاطر النماذج المفتوحة. ويشير المنتقدون إلى أن نوايا هذه الشركات خبيثة للسيطرة على الهيئات التنظيمية، وفرض تكاليف امتثال أعلى على المخالفين وبالتالي ترسيخ هيمنتها على السوق.

هناك أيضاً بُعد إيديولوجي لهذا السجال. حيث شبه يان ليكون، كبير علماء شركة ميتا، التي انشقت عن باقي عمالقة وادي السيليكون بدعم النماذج المفتوحة، حجج الشركات المنافسة للسيطرة على التكنولوجيا بالنزعة الظلامية في العصور الوسطى: ذاك الاعتقاد أن الكهنة المختارين من الخبراء هم فقط الذين يتمتعون بالحكمة الكافية للتعامل مع المعرفة.

وأضاف ليكون أخيراً، إن جميع تفاعلاتنا مع مستودع المعرفة البشرية سيتم من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولا يجب أن تتحكم مجموعة صغيرة من شركات وادي السيليكون في إمكانية الوصول لهذا المستودع الهائل.

وبالضبط كما ازدهر الإنترنت من خلال مقاومة محاولات تقييده، سيزدهر الذكاء الاصطناعي من خلال بقائه مفتوحاً، وما دامت الحكومات في جميع أنحاء العالم لا تحظر فكرة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر برمتها.

وتشير المناقشات الأخيرة التي أجريت في قمة بليتشلي بارك لسلامة الذكاء الاصطناعي إلى أن بعض صناع السياسات قد يتحركون في هذا الاتجاه، لكن خبراء آخرين يقترحون المزيد من التدخلات البسيطة التي قد تحسن السلامة دون قتل المنافسة.

وتقول ويندي هول، أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة ساوثامبتون وعضو الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة: لا نريد العيش في عالم تكون فيه الشركات الكبرى فقط هي التي تشرف على الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما لا نريد السماح للمستخدمين بفعل ما يحلو لهم بمساعدة النماذج المفتوحة. وقالت مقترحة: ((علينا أن نجد بعض الحلول الوسطى)).

والحل الذي تفضله، والذي لاقى قبولاً في أماكن أخرى، تنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية بطريقة مشابهة لصناعة السيارات، حيث تفرض الجهات التنظيمية معايير سلامة صارمة على مصنعي السيارات قبل إطلاق نماذج جديدة.

لكن هذه الجهات تفرض أيضاً مسؤوليات على السائقين وتحملهم مسؤولية أفعالهم. وتقول ويندي هول: ((إذا قمت بفعل غير مسؤول يؤدي إلى ضرر باستخدام الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر فسوف تذهب إلى السجن، تماماً كما لو قتلت شخصاً ما أثناء قيادة السيارة)).

يجب علينا بالتأكيد مقاومة طغيان الثنائية عندما نفكر في نماذج الذكاء الاصطناعي. فلدى كل من النماذج مفتوحة ومغلقة المصدر مزاياها وعيوبها. ومع تطور قدرات هذه النماذج، سنحتاج دائماً إلى تعديل التوازن بين المنافسة والسيطرة.

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