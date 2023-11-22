دواء ثوري لإنقاص الوزن ينبئ باضطرابات في عالم الأعمال

من النادر أن يحظى عرض لنتائج دراسات طبية بحضور حشود كبيرة لا تدع حتى مجالاً إلا للوقوف، لكن هذا ما حدث منذ أسبوعين في فيلادلفيا، حينما احتشد عاملون في المجال الطبي وممثلو وسائل إعلام على حد سواء في قاعة ضمت اجتماعاً لجمعية القلب الأمريكية.

حضر هؤلاء جميعاً لسماع المزيد عن ((ويغوفي))؛ واحد من مجموعة جديدة من أدوية إنقاص الوزن ذائعة الصيت، الذي لا يساعد فحسب المرضى على إنقاص وزنهم، وخفض خطر إصابتهم بمرض السكري، بل أيضاً يقلص من فرص الوفاة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 20 %.

لم يحدث منذ ظهور أدوية الستاتينات المخفضة للكوليسترول، أو العقاقير المسكنة للألم مثل ((أدفيل))، أن هيمنت مستحضرات صيدلانية على خيالات الجمهور إلى هذا الحد. ويندرج ((ويغوفي))، ونسيبه الأفضل ((أوزمبك))، تحت فئة أدوية تعرف باسم ((سيماغلوتايد))، تعمل على إبطاء عملية الهضم ومحاكاة تأثيرات الهرمونات الطبيعية التي تقلل من الشهية.

وكانت ((نوفو نورديسك)) الدنماركية المصنعة للأنسولين أول المسوقين للدواء، لكن تطوره وتوزعه شركات أدوية كبيرة أخرى في الوقت الراهن. ولا تؤدي هذه الأدوية فقط لإنقاص وزن مرضى السمنة بما يتراوح بين 15 % و20 % في المتوسط، بل يبدو أنها تحمي أيضاً القلب والكبد والكليتين، وهي الأعضاء التي تتعرض لضغوط كبيرة من جراء الوزن الزائد.

لقد قفزت الوصفات الطبية التي تتضمن هذه الأدوية بنسبة هائلة تصل إلى 300 % بالولايات المتحدة منذ 2020، رغم أن تكلفتها تتراوح بين 300 إلى 1.300 دولار شهرياً. ويتوقع ((بنك أوف أمريكا)) استخدام 48 مليون أمريكي، أو قرابة سبع التعداد السكاني، لهذه الأدوية بحلول 2030.

ولا يعكس هذا حقيقة أن ثلاثة أرباع سكان الولايات المتحدة زائدي الوزن وحسب، لكنه يبين أيضاً تأثير الاهتمام الشديد لوسائل الإعلام بهذه الأدوية. أما مستخدموها، فهم ليسوا زائدي الوزن أو مرضى السكري الذين صنع الدواء من أجلهم فقط، بل يضاف إليهم نجوم هوليوود وآخرون ممن يريدون أن يزدادوا نحافة.

ويقبل على هذه الأدوية أيضاً المرضى في مرحلة ما قبل السكري لتفادي الإصابة بأمراض أكثر خطورة. أما الأطباء النفسيون، فهم يصدرون وصفات طبية بهذه الأدوية لمرضاهم الذين سببت مضادات الاكتئاب لهم زيادة في الوزن. واستحوذت ((ويت واتشرز)) على شركة للتطبيب عن بُعد لبدء وصف أدوية ((سيماغلوتايد)) عن طريق تطبيق ((زووم)).

لكن على الجانب الآخر يبدو أن عدداً من الشركات في صناعات تتراوح بين الوجبات السريعة والتأمين والصحة واللياقة البدنية، يشهد اضطرابات تواجه نماذج أعمالها بسبب الأدوية التي يبدو وأنها تغير بشكل جذري الكميات التي يرغب الأشخاص في تناولها.

لنبدأ بشركات الأدوية ذاتها. فقد تتضرر أسعار أسهم شركة ما إن لم تكن تعمل بالفعل على تطوير عقار ثوري مثل ((أوزمبك)).

وتتمتع ((نوفو نورديسك)) حالياً بقيمة سوقية تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الدنماركي بأكمله، كما قفزت أسهم ((إيلي ليلي)) بنسبة 40 % منذ طرحها منتجاً مقلداً لإنقاص الوزن باسم ((مونجارو)). أما بالنسبة لكل من ((فايزر)) و((مودرنا))، والتي لا يملك أي منهما أي ((سيماغلوتايد)) ناجح في السوق، فقد تراجعت أسهمهما في الشهور الأخيرة.

لكن التأثير ليس قاصراً على الشركات العاملة في مجال إنقاص الوزن، إذ انخفضت أسهم بعض مقدمي خدمات غسيل الكلى في أوائل أكتوبر، عندما كشفت ((نوفو نورديسك)) الفعالية الشديدة لدواء ((أوزمبك)) ضد أمراض الكلى لدرجة إيقافها تجربة كانت تجريها في وقت مبكر.

وأفاد محللون في قطاع الرعاية الصحية أن سوق أمراض القلب والأوعية الدموية البالغة 250 مليار دولار، قد تتقلص بنسبة 10% بحلول 2050، ويعتقدون احتمالية وقوع اضطرابات بأعمال أخرى تقدر قيمتها بمئات المليارات تركز على علاجات أمراض السكري والكبد والكلى، بجانب أمراض أخرى ذات صلة بالوزن.

ولا تتوقف تداعيات ((أوزمبك)) عند هذا الحد، فقد خفض محللون تصنيف ((كريسبي كريم)) للدونتس أخيراً، وسط مخاوف من أن الأمريكيين الذين يستخدمون أدوية ((سيماغلوتايد)) لن يشتروا الكثير من الحلوى على النحو الذي اعتادوه في الماضي.

وصرح جون فورنر، الرئيس التنفيذي لدى ((والمارت)) الشهر الماضي، أن العملاء ممن يستخدمون أدوية السمنة لم يعودوا يشترون البقالة كثيراً، مما أدى إلى بيع كثيف لأسهم الشركات الاستهلاكية مثل ((مونديليز)) و((بيبسي كو)).

ولا عجب أن جون ميرفي، كبير المسؤولين الماليين لدى ((كوكاكولا))، حاول استباق الأمور في وقت متأخر من الشهر الماضي، بتأكيده على أن أكثر من ثلثي محفظة شركته تتألف من منتجات ذات سعرات حرارية منخفضة أو صفرية.

ومن شأن أدوية إنقاص الوزن الجديدة التسبب في اضطرابات لنظام الرعاية الصحية الأمريكي، لكن كيف؟ فأدوية ((سيماغلوتايد)) باهظة الثمن، ولكن السمنة كذلك.

فقد توصلت دراسة إلى أن السمنة تزيد تكاليف الرعاية صحية بنحو 1.861 دولاراً سنوياً لكل أمريكي، لكن التكاليف ستكون أكبر بكثير إذا قررت الحكومة وجوب تعويض برنامج ((ميديكير)) لتكاليف أدوية إنقاص الوزن. ولطالما اشتكت شركات التأمين من التكاليف ذات الصلة بالسمنة، لكنها في الوقت ذاته لا تعجبها فكرة اتجاه عشرات الملايين من الأمريكيين فجأة لأدوية ((سيماغلوتايد)).

وذكر محللون أن القرار حول ما إذا كانت ستنخفض تكاليف النظام لم يتخذ بعد، لكن الأمر يبدو مرجحاً، إذا ما وضعنا في الاعتبار التراجع المحتمل في حالات مرضية مثل: الفشل الكلوي، وفقدان البصر، وأمراض القلب، والمشكلات المتعلقة بالكبد.

عموماً، فإن أدوية إنقاص الوزن الجديدة لا صلة لها بمعالجة الكثير من الأسباب الحقيقية وراء سمنة الأمريكيين، سواء نظام الدعم الزراعي الذي عفا عليه الزمن ويشجع الإنتاج المفرط لأغذية غير صحية، أو الضواحي مترامية الأطراف حيث يضطر الناس إلى قضاء السواد الأعظم من أوقاتهم داخل سياراتهم.

ولا يمكنك إصلاح أي من هذا بواسطة قرص دواء. فضلاً عن ذلك، ما زلنا نجهل التداعيات الصحية على المدى الطويل لتناول هذه الأقراص لأعوام وربما عقود مقبلة. لكن ما نعرفه هو أن هناك تغييراً بالفعل في الظروف، وكذلك في مقاسات الخصر في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

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