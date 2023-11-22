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إيرادات إنفيديا الفصلية تقفز 206 % والأرباح تلامس 10 مليارات دولار

11/22/2023 7:39:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت إيرادات ((إنفيديا)) لصناعة الرقائق بـ206 % إلى 18.12 مليار دولار في الربع ‏المالي الثالث، في ‏حين توقع المحللون إيرادات عند 16.18 مليار دولار، ومقارنة مع 5.93 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 9.24 مليارات دولار، أو 3.71 دولارات للسهم الواحد. هذا بالمقارنة بـ 680 مليون ‏دولار، أو 0.27 دولار للسهم الواحد، في الربع الثالث من العام الماضي. بلغت الأرباح المعدلة لـ ((إنفيديا)) نحو 4.02 دولارات للسهم الواحد، بينما توقع ‏المحللون أرباحاً بنحو 3.37 دولارات للسهم.‏ وباستثناء البنود، سجلت الشركة أرباحاً معدلة، بلغت 10.02 مليارات دولار، أو 4.02 دولارات للسهم الواحد، خلال هذه الفترة. وتتوقع ((إنفيديا)) تحقيق إيرادات بنحو 20 مليار دولار في الربع المالي الرابع، بنمو ‏نسبته 231 % على أساس سنوي.‏ وذكرت ((إنفيديا)) في خطاب للمساهمين: ((نتوقع انخفاض مبيعاتنا بشكل ملحوظ ‏خلال الربع الرابع من العام المالي 2024، لكننا نرى أيضاً أن هذا التراجع سوف ‏يعادله نمو قوي في بعض القطاعات)).‏ وقفز سهم ((إنفيديا)) بـ241 % منذ ‏بداية عام 2023 حتى الآن.‏

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