كوريا الشمالية تعلّق اتفاقاً مع الجنوبية وتنشر قواتها على الحدود

أعلنت كوريا الشمالية تعليق الاتفاق الذي أبرمته مع كوريا الجنوبية عام 2018 بهدف خفض التوتر العسكري، وفق ما أوردت وكالة يونهاب، بعدما علَّق الجنوب الاتفاق جزئياً في وقت سابق أمس.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، في بيان: «سنعود عن الإجراءات العسكرية المتخذة لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع المناطق البرية والبحرية والجوية، وسننشر قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في المناطق الحدودية».

وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أنها ستعزز على الفور المراقبة العسكرية على امتداد الحدود الشديدة التحصين مع كوريا الشمالية، احتجاجاً على إطلاق بيونغيانغ قمراً صناعياً للتجسس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز