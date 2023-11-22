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نتنياهو: الاتفاق مع حماس هو القرار الصحيح.. والحرب ستستمر

11/22/2023 7:39:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس من أجل تبادل الأسرى بأنه «القرار الصحيح».

وأكد نتنياهو، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن الحرب ستستمر حتى بعد تنفيذ اتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، مضيفاً أن القتال سيستمر حتى تحقق إسرائيل جميع أهدافها.

ويمكن أن يتم تبادل ما يصل إلى 100 رهينة من إسرائيل مقابل ما يصل إلى 300 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

ووصف نتنياهو عودة الرهائن بأنها «واجب أخلاقي»، وقال إنه سيتم استغلال كل فرصة لتحرير جميع الرهائن الذين تم احتجازهم عندما هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

ويأتي تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين ضمن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بجهود قطرية ومصرية وأمريكية مشتركة، وتستمر لمدة أربعة في القتال الدائر بين حركة حماس وإسرائيل من السابع من الشهر الماضي.

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