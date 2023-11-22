نتنياهو: الاتفاق مع حماس هو القرار الصحيح.. والحرب ستستمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس من أجل تبادل الأسرى بأنه «القرار الصحيح».
وأكد نتنياهو، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن الحرب ستستمر حتى بعد تنفيذ اتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، مضيفاً أن القتال سيستمر حتى تحقق إسرائيل جميع أهدافها.
ويمكن أن يتم تبادل ما يصل إلى 100 رهينة من إسرائيل مقابل ما يصل إلى 300 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ووصف نتنياهو عودة الرهائن بأنها «واجب أخلاقي»، وقال إنه سيتم استغلال كل فرصة لتحرير جميع الرهائن الذين تم احتجازهم عندما هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.
ويأتي تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين ضمن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بجهود قطرية ومصرية وأمريكية مشتركة، وتستمر لمدة أربعة في القتال الدائر بين حركة حماس وإسرائيل من السابع من الشهر الماضي.
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