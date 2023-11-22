منظمة الصحة العالمية قلقة من ازدياد الأمراض التنفسية في الصين

أبدت منظمة الصحة العالمية، أمس، قلقاً إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعيةً السكان إلى أخذ إجراءات احترازية.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على منصّة «إكس»، إنها أرسلت طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشّي التهابات رئوية بين الأطفال، داعيةً إلى «خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي». وأكدت متحدّثة باسم المنظمة صحة البيان.

وأتى بيان المنظمة الصحية الأممية بعدما سُجّل شمالي الصين ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بأمراض تنفسية والتهابات رئوية.

وقالت المنظمة إنها تسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذه الإصابات، مضيفةً أنها توصي السكان في الصين «باتّباع التدابير اللازمة للحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسي».

ولفتت إلى أن من هذه التدابير «التطعيم الموصى به، والابتعاد عن الأشخاص المرضى، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص، وتلقي الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع كمامات عند الاقتضاء، وضمان التهوئة الجيّدة، وغسل اليدين بانتظام».

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصينية أرجعت هذه الزيادة في أمراض الجهاز التنفّسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة.

وأضاف البيان أنّ «منظمة الصحة العالمية طلبت في 22 نوفمبر معلومات وبائية وسريرية إضافية، إضافة إلى النتائج المخبرية حول حالات تفشّي المرض المبلغ عنها بين الأطفال».

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