-->

Thursday, 23 November 2023 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرصد السوري: وفاة شخصين بقصف إسرائيلي قرب دمشق

11/22/2023 7:39:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل سوريان، أمس، في قصف إسرائيلي قرب دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد الإبلاغ عن هجوم إسرائيلي آخر في وقت سابق.

وقال المرصد إن المطارين الرئيسين في سوريا ما زالا مغلقين بعد شهر من تعرضهما لضربات إسرائيلية متزامنة أخرجتهما عن الخدمة، وهو أطول إغلاق من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري.

وأفاد المرصد، صباح أمس، عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مقراً لحزب الله في ريف دمشق.

وقصفت إسرائيل بعد، ظهر أمس، مزرعة تابعة لحزب الله في محيط دمشق، وفق المرصد الذي أفاد لاحقاً بمقتل سوريين.

ومنذ بدء النزاع، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت أهدافاً للجيش السوري، وأخرى لحزب الله اللبناني.

وقال مصدر عسكري سوري، وفق بيان نشره الإعلام الرسمي: «حوالي الساعة 15:10 (12:10 ت غ) بعد ظهر اليوم، نفَّذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».

وأوضح أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدَّت للعدوان، وأسقطت أحد الصواريخ، واقتصرت الخسائر على الماديات».

من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية السورية من «مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة».

وتوقفت جميع الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي، الأكبر والرئيس في البلاد، منذ 22 أكتوبر من جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرَّجاته الرئيسة.

وأدت ضربات مماثلة في اليوم ذاته الى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية حينها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN22112023000110011019ID1107474590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث