المرصد السوري: وفاة شخصين بقصف إسرائيلي قرب دمشق

قُتل سوريان، أمس، في قصف إسرائيلي قرب دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد الإبلاغ عن هجوم إسرائيلي آخر في وقت سابق.

وقال المرصد إن المطارين الرئيسين في سوريا ما زالا مغلقين بعد شهر من تعرضهما لضربات إسرائيلية متزامنة أخرجتهما عن الخدمة، وهو أطول إغلاق من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري.

وأفاد المرصد، صباح أمس، عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مقراً لحزب الله في ريف دمشق.

وقصفت إسرائيل بعد، ظهر أمس، مزرعة تابعة لحزب الله في محيط دمشق، وفق المرصد الذي أفاد لاحقاً بمقتل سوريين.

ومنذ بدء النزاع، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت أهدافاً للجيش السوري، وأخرى لحزب الله اللبناني.

وقال مصدر عسكري سوري، وفق بيان نشره الإعلام الرسمي: «حوالي الساعة 15:10 (12:10 ت غ) بعد ظهر اليوم، نفَّذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».

وأوضح أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدَّت للعدوان، وأسقطت أحد الصواريخ، واقتصرت الخسائر على الماديات».

من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية السورية من «مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة».

وتوقفت جميع الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي، الأكبر والرئيس في البلاد، منذ 22 أكتوبر من جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرَّجاته الرئيسة.

وأدت ضربات مماثلة في اليوم ذاته الى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية حينها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز