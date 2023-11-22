الجيش الإسرائيلي يؤكد تدمير منشآت لاستخبارات حماس العسكرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الجيش الإسرائيلي أنه دمَّر منشآت لجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.
وأعلن الإسرائيليون أن العديد من مقاتلي حماس قُتلوا خلال العملية، وتم اكتشاف منشآت لإنتاج الأسلحة، بعدما هاجم لواء مظلي مقراً لحماس وموقعاً عسكرياً.
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال العملية جمع مواد استخباراتية ومعلومات حول البنية التحتية تحت الأرض للحركة.
وقال المكتب الصحفي لحركة حماس إن الحرب، التي بدأت بهجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أسفرت حتى الآن بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 14500 شخص، وإصابة 35 ألف شخص آخرين.
من جانبها، قالت وزارة الصحة، التي تديرها حماس، إن أكثر من 16 ألف شخص قُتلوا من جراء هجمات إسرائيل.
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