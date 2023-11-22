الجيش الإسرائيلي يؤكد تدمير منشآت لاستخبارات حماس العسكرية

أكد الجيش الإسرائيلي أنه دمَّر منشآت لجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلن الإسرائيليون أن العديد من مقاتلي حماس قُتلوا خلال العملية، وتم اكتشاف منشآت لإنتاج الأسلحة، بعدما هاجم لواء مظلي مقراً لحماس وموقعاً عسكرياً.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال العملية جمع مواد استخباراتية ومعلومات حول البنية التحتية تحت الأرض للحركة.

وقال المكتب الصحفي لحركة حماس إن الحرب، التي بدأت بهجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أسفرت حتى الآن بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 14500 شخص، وإصابة 35 ألف شخص آخرين.

من جانبها، قالت وزارة الصحة، التي تديرها حماس، إن أكثر من 16 ألف شخص قُتلوا من جراء هجمات إسرائيل.

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