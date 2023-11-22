بقرار من البرهان.. إقالة 4 وزراء من حكومة السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارين باعتماد قراري مجلس الوزراء الانتقالي بشأن إنهاء تكليف أربعة وزراء وتكليف أربعة آخرين خلفاً لهم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس.

وتضمن قرار المجلس الوزراء إنهاء خدمة كل من:

1- فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية.

2-محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل.

3- بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة.

4-عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

ولم يذكر القرار مزيداً من التفاصيل عن أسباب إنهاء التكليف.

وقرَّر مجلس الوزراء تكليف كل من:

1- اللواء شرطة خليل باشا سايرين امرقيل - بمهام وزارة الداخلية.

2- معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل.

3- محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة.

4- أسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ويشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي) للسيطرة على البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي.

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