ارتفاعه متران.. الجيش الإسرائيلي يعرض نفقاً أسفل مستشفى الشفاء

عرض الجيش الإسرائيلي، أمس، نفقاً محصَّناً بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، يضم دورة مياه ومطبخاً وقاعة اجتماعات مكيفة الهواء، قائلاً إنه كان مركز قيادة لمقاتلي «حماس».

ويمكن الوصول إلى مدخل النفق، الذي يبلغ ارتفاعه نحو مترين، من خلال فتحة خارجية في أرض مجمع المستشفى، الذي كان مكتظاً ذات يوم بعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، الذين قال الجيش إنهم كانوا دروعاً بشرية في الحرب.

وقال الكولونيل إيلاد تسوري، وهو قائد فرقة مدرعات إسرائيلية اكتشفت النفق: «هذه هي الطريقة التي نجوا بها؛ لأنهم يستخدمون المستشفى درعاً بشرياً يحميهم، وهنا يمكنهم البقاء فترة طويلة. هناك غرفة مكيفة بالداخل».

وتتهم إسرائيل حماس منذ فترة طويلة باستخدام مجمع مستشفى الشفاء مركزاً للقيادة والسيطرة ضمن استراتيجية أوسع تسعى إلى إخفاء قواتها بين المدنيين.

ونفت حماس ومسؤولو المستشفى الاتهامات، وصار المستشفى محوراً لاتهامات بارتكاب جرائم حرب من الجانبين، إذ اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستهداف المستشفيات، وقالت إسرائيل إن المواقع تستخدم لإيواء مقاتلين مسلحين.

ونُقل صحفيون بمركبات عسكرية إسرائيلية إلى مجمع المستشفى في شمال قطاع غزة مرورا بالمباني التي دمرت أو أخليت خلال الاجتياح الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أسابيع تقريباً للقطاع الفلسطيني.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية بسبب حملتها في غزة، بما في ذلك هجماتها على الشفاء أكبر مستشفى في القطاع.

وتقول سلطات الصحة إن إسرائيل قتلت نحو 13 ألف شخص في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وفي الخارج عرض الجيش عشرات الأسلحة والقنابل اليدوية والمتفجرات الأخرى التي قال المتحدث باسمه الأميرال دانيال هاجاري إنها جُمعت في الأيام القليلة الماضية من داخل المستشفى ومن منزل متنقل وسيارات قريبة.

وأضاف أن الجيش انتشل جثة الرهينة نوعاه مارسيانو (19 عاماً) بالقرب من مستشفى الشفاء الأسبوع الماضي. وبثت حماس، في وقت سابق، مقطعاً مصوَّراً، قالت فيه إنها قُتلت في غارة جوية إسرائيلية.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن معلومات مخابرات مستقلة دعمت ما تقوله إسرائيل بشأن استغلال حماس مستشفيات غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، في إخفاء مراكز قيادة.

وردَّت حماس، في ذلك الوقت، بأن «تبني البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) للرواية (الإسرائيلية) الكاذبة التي تدعي أن المقاومة تستخدم مجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، هو ضوء أخضر تمنحه للاحتلال (إسرائيل) لارتكاب المزيد من المذابح بحق المدنيين».

لكن هاجاري قال، في إشارة إلى استخدام حماس مخبأ تحت المستشفى: «على العالم الآن أن يقول إن ما حدث في الشفاء، وما حدث في المستشفيات، هو جريمة حرب».

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