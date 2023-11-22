إيهود باراك: الإسرائيليون هم من بنوا الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

فجَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، مفاجأة من العيار الثقيل، معترفاً بأن الإسرائيليين هم من بنوا الأنفاق المكتشفة تحت مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضح باراك، في مقابلة مع مذيعة «سي إن إن» كريستيان أمانبور، أن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء بناها مطورون إسرائيليون، مشيراً إلى أن ذلك حدث عندما كانت إسرائيل تدير المكان قبل عقود.

وقال: «منذ عقود مضت، كنا ندير المكان؛ لذلك أبقيناهم. لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود».

وأضاف: «ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع».

واستوقفت أمانبور رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، قائلةً: «هل تقول إن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟»، ليجيب: «لا لا، كما تعلمون، قبل بضعة عقود كنا ندير المكان، فساعدناهم.. ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل إتاحة مساحة أكبر لتشغيل المستشفى».

وأعربت مذيعة «سي إن إن» عن اندهاشها من الإجابة، مضيفةً أن التعليق «قد صدمني قليلاً».

ولقي المقطع المرئي للمقابلة، التي أدلى خلالها باراك بتلك التصريحات المثيرة للجدل، تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ نشره كثيرون في سياق تكذيب رواية الجيش الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء.

وعرض الجيش الإسرائيلي، أمس، نفقاً محصَّناً بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، يضم دورة مياه ومطبخاً وقاعة اجتماعات مكيفة الهواء، قائلاً إنه كان مركز قيادة لمقاتلي «حماس».

ويمكن الوصول إلى مدخل النفق، الذي يبلغ ارتفاعه نحو مترين، من خلال فتحة خارجية في أرض مجمع المستشفى، الذي كان مكتظاً ذات يوم بعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، الذين قال الجيش إنهم كانوا دروعاً بشرية في الحرب.

وقال الكولونيل إيلاد تسوري، وهو قائد فرقة مدرعات إسرائيلية اكتشفت النفق: «هذه هي الطريقة التي نجوا بها؛ لأنهم يستخدمون المستشفى درعاً بشرياً يحميهم، وهنا يمكنهم البقاء فترة طويلة. هناك غرفة مكيفة بالداخل».

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الاثنين، أن طواقمها لم ترَ إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وليس هناك أي دليل على استخدامه مقراً عسكرياً من قبل «حماس».

وأكدت حماس، الأحد، أن تصريحات الجيش الإسرائيلي باستخدام مجمع الشفاء الطبي في غزة لاحتجاز أسرى إسرائيليين مضللة وكاذبة، مؤكدةً أن هذه التصريحات هدفها التغطية على فشل جيش الاحتلال الأمني والعسكري.





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